Catamarca: arresto y secuestro tras una persecución en San Isidro

En el marco de los operativos de control y vigilancia que se despliegan en el departamento Valle Viejo, un nuevo episodio de imprudencia al volante culminó con la detención de un individuo y la incautación de un vehículo. El hecho, ocurrido en la localidad de San Isidro, pone de manifiesto la constante labor de las unidades motorizadas para prevenir incidentes que pongan en riesgo la integridad de los vecinos en las arterias principales de la zona.

La intervención tuvo lugar sobre la Avenida Coronel Felipe Varela S/N°, una de las vías de comunicación más transitadas del departamento. En ese punto geográfico, el personal policial especializado procedió a la demora de un ciudadano y al control de un rodado que circulaba fuera de las normas de convivencia vial y seguridad establecidas por la legislación vigente.

La detección del infractor fue realizada por los motoristas del GAM-Pampa, una unidad de respuesta rápida que cumple funciones de patrullaje preventivo. De acuerdo con el reporte oficial, los efectivos procedieron al arresto de un joven de apellido Palacios (22).

La situación se desencadenó cuando los uniformados observaron que Palacios circulaba a bordo de una motocicleta realizando maniobras peligrosas. Estas acciones no solo representaban un peligro inminente para el propio conductor, sino también para terceros que transitaban por la zona de San Isidro en ese momento. Al advertir la conducta errática, los agentes intentaron detener la marcha del vehículo para proceder a la identificación correspondiente del conductor y la verificación de la documentación del rodado.

Intento de fuga y secuestro del vehículo

Lejos de acatar la orden de detención impartida por la autoridad, el joven de 22 años decidió evadir el control. Según los datos proporcionados por las fuerzas de seguridad, el sospechoso se dio a la fuga al momento en que los motoristas intentaban identificarlo. La maniobra de evasión dio inicio a una breve persecución que concluyó rápidamente, ya que el infractor fue interceptado a los pocos metros de donde se inició el altercado por los mismos efectivos del GAM-Pampa.

Tras lograr la detención del conductor, se procedió al análisis del vehículo en el que se desplazaba. Los datos técnicos del rodado secuestrado son los siguientes:

Marca: Honda.

Modelo: CG Titán.

Cilindrada: 150 cc.

La motocicleta quedó bajo la custodia de las autoridades en calidad de secuestro, debido a su vinculación directa con las infracciones cometidas durante el trayecto y el intento de escape.

Una vez finalizadas las tareas de rigor en la vía pública, el arrestado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente. Por razones de jurisdicción, Palacios quedó alojado en la Comisaría de San Isidro, donde se llevaron a cabo las actuaciones administrativas y legales pertinentes.