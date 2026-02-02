  • Dólar
  • BNA $1415 ~ $1465
  • BLUE $1450 ~ $1470
  • TURISTA $1839.5 ~ $1839.5

28 C ° ST 29.31 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Catamarca: Asalto a mano armada en pleno centro

Un comerciante y un cliente vivieron momentos de extrema tensión durante un robo ocurrido de madrugada en una zona céntrica, a metros de la Corte de Justicia.

2 Febrero de 2026 11.34

Un grave hecho de inseguridad se registró durante la madrugada en pleno centro de la ciudad Capital de Catamarca, donde el propietario de un comercio y un cliente fueron víctimas de un asalto a mano armada.

El episodio ocurrió alrededor de las 2:30, cuando un sujeto armado ingresó a un local comercial ubicado sobre calle República, casi Maipú, en diagonal a la Corte de Justicia.

Según se informó, el delincuente colocó un arma en el pecho del propietario del comercio y amenazó a otro hombre que se encontraba en el lugar. Bajo intimidación, exigió la entrega de la recaudación del local.

Tras concretar el asalto, el malviviente se dio a la fuga, generando un fuerte clima de tensión y temor entre las personas presentes.

Tags
Asalto a mano armada Capital Catamarca Inseguridad

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también