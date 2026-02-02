Catamarca: Asalto a mano armada en pleno centro

Un grave hecho de inseguridad se registró durante la madrugada en pleno centro de la ciudad Capital de Catamarca, donde el propietario de un comercio y un cliente fueron víctimas de un asalto a mano armada.

El episodio ocurrió alrededor de las 2:30, cuando un sujeto armado ingresó a un local comercial ubicado sobre calle República, casi Maipú, en diagonal a la Corte de Justicia.

Según se informó, el delincuente colocó un arma en el pecho del propietario del comercio y amenazó a otro hombre que se encontraba en el lugar. Bajo intimidación, exigió la entrega de la recaudación del local.

Tras concretar el asalto, el malviviente se dio a la fuga, generando un fuerte clima de tensión y temor entre las personas presentes.