Catamarca: Confirmaron la detención del subcomisario Simón Ibáñez por robo calificado

Fuentes judiciales indicaron a La Unión que fue confirmada la detención del subcomisario Simón Ibáñez, imputado por el delito de "robo calificado por el uso de armas, agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad", en el marco de la investigación por un asalto ocurrido la semana pasada en el norte de la ciudad.

La medida fue avalada por el juez de Control de Garantías N° 3, Lucas Vaccaroni, a pedido del fiscal de Instrucción N° 5 del Distrito Norte, Hugo Costilla. Durante la audiencia, el imputado estuvo asistido por un abogado particular.

Ibáñez había sido arrestado el jueves en su lugar de trabajo, en el marco de la Investigación Penal Preparatoria. En ese contexto, el fiscal solicitó que el acusado continúe detenido al considerar que se encuentran reunidos los requisitos legales para el dictado de la medida, y expuso ante el juez los elementos probatorios incorporados a la causa.

Desde el inicio de la investigación, la pesquisa se sustentó en actuaciones de oficio de la Comisaría Séptima, la denuncia del damnificado y diversas medidas realizadas en las últimas horas. Estas diligencias permitieron la individualización del sospechoso, el dictado de la orden de arresto y la realización de procedimientos con secuestros considerados de interés para la causa.

El viernes se llevó a cabo una rueda de reconocimiento, en la que la víctima identificó al imputado como el autor del hecho. A partir de esta diligencia y del resto del material probatorio, el fiscal dispuso su pase a detenido.

El hecho investigado ocurrió en un local comercial del rubro Rapipago, donde el autor habría amenazado con un arma de fuego al propietario, sustraído una suma de dinero y luego se dio a la fuga.