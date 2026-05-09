Realizaron una capacitación en herramientas digitales e inteligencia artificial a policías

Con el objetivo de profundizar la transformación digital en todos los sectores sociales, la Secretaría de Gabinete y Modernización de la Municipalidad de la Capital, a través del Nodo Tecnológico, puso en marcha un programa integral de formación destinado a los agentes de la Policía de la Provincia y del IES Policial.

Esta iniciativa estratégica, que cuenta con el aval académico de la UNCA, surge a partir de los lineamientos de un convenio colaborativo orientado a dotar de conocimientos tecnológicos a efectivos actuales y futuros miembros del cuerpo, promoviendo el fortalecimiento de la seguridad pública y la responsabilidad intergeneracional. A través de este trayecto, se impulsa la instrucción de agentes capaces de anticipar riesgos en el entorno digital y garantizar un servicio eficiente de manera permanente.

Como parte del compromiso asumido, el Nodo Tecnológico provee la infraestructura edilicia, el material didáctico y los dispositivos necesarios para optimizar un aprendizaje que busca, primordialmente, brindar herramientas operativas para un desempeño más ágil en la atención a las y los comprovincianos.

Este despliegue no solo apuesta a la eficiencia y productividad, sino que motiva el desarrollo profesional de los agentes mediante trayectos académicos que potencien sus habilidades personales y otorguen certificaciones oficiales válidas para acreditar competencias en los respectivos ascensos internos dentro de la fuerza policial.

La formación ha sido diseñada de manera segmentada para responder con precisión a las necesidades de cada área operativa. De este modo, los suboficiales en proceso de ascenso y jefes reciben instrucción avanzada en Paquete Office, Gestión Documental Electrónica (GDE), Inteligencia Artificial y Mapeo Digital aplicado al análisis logístico del delito.

Por su parte, en las escuelas de Cadetes y del Servicio Penitenciario, el trayecto incluye desde introducción a la informática hasta técnicas de oratoria e IA aplicada al estudio. Asimismo, el personal administrativo completó con éxito capacitaciones en Excel Básico para optimizar las tareas de gestión y despacho interno.