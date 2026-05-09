Persecución en Pomán: demoran a un adolescente de 13 años y secuestran una moto y un arma blanca

Un adolescente de 13 años fue demorado durante la madrugada de este sábado en el departamento Pomán, tras una persecución policial que culminó con el secuestro de una motocicleta y un arma blanca.

El hecho ocurrió a las 2:20, cuando efectivos de la Comisaría Departamental Pomán realizaban recorridos preventivos por la Ruta Provincial N° 46, en la localidad de El Pajonal. En ese contexto, observaron a cinco personas que circulaban en dos motocicletas y, al intentar identificarlas, los ocupantes emprendieron la fuga.

De inmediato se inició una persecución que finalizó en un descampado cercano a la ruta, donde los uniformados lograron demorar a uno de los sospechosos, un adolescente de 13 años. En el procedimiento también se secuestró una motocicleta Motomel 110 cc de color negro, mientras que los restantes involucrados continuaron la huida y fueron perdidos de vista.

Durante la intervención, el personal policial incautó un arma blanca que se encontraba en el baúl del rodado. El menor quedó a disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a seguir.