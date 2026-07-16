El Poncho contará con la Pulsera de Reencuentro:¿para qué sirve?

Con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y brindar mayor tranquilidad a quienes participen de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, la Secretaría de Seguridad de la Provincia pondrá en funcionamiento la Pulsera de Reencuentro, una iniciativa diseñada para facilitar la localización y el reencuentro de personas en caso de extravío dentro del Predio Ferial.

La propuesta estará vigente durante toda la realización de la fiesta y tendrá un carácter gratuito y voluntario, permitiendo que las familias y visitantes puedan acceder a una herramienta preventiva especialmente destinada a niños, niñas, personas mayores y personas con discapacidad.

La implementación forma parte de las acciones de seguridad previstas para uno de los acontecimientos más importantes de Catamarca y busca ofrecer un mecanismo sencillo que permita agilizar la comunicación entre las autoridades y los adultos responsables cuando se produzca una situación de extravío.

Una pulsera clave para agilizar el reencuentro

La Pulsera de Reencuentro consiste en un dispositivo identificatorio en el que se registrarán datos esenciales para facilitar la rápida localización de los familiares o responsables de la persona que la utilice.

En cada pulsera se incorporará:

Nombre de la persona.

Número telefónico de contacto del adulto responsable.

Estos datos permitirán que, ante un eventual extravío, el personal policial pueda establecer contacto de manera inmediata con la persona responsable, reduciendo los tiempos necesarios para concretar el reencuentro.

La iniciativa fue concebida como una herramienta preventiva destinada a brindar mayor tranquilidad a quienes recorran el Predio Ferial durante las distintas actividades programadas en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Cómo acceder a la Pulsera de Reencuentro

Las personas que deseen utilizar esta herramienta podrán obtenerla al ingresar al Predio Ferial. La entrega será completamente gratuita y se realizará en los puestos habilitados por la Secretaría de Seguridad, ubicados en:

Los accesos principales al Predio Ferial.

El Estadio Bicentenario.

En esos espacios, el personal responsable registrará los datos del adulto responsable, colocará la pulsera y brindará las indicaciones necesarias sobre su utilización.

Además, durante ese procedimiento se invitará a los asistentes a escanear el código QR incorporado en la pulsera, una herramienta que permitirá acceder a información útil para recorrer el predio con mayor seguridad.

El código QR como complemento de la prevención

La Pulsera de Reencuentro incorpora un código QR que amplía la información disponible para quienes visiten la Fiesta del Poncho. Al escanearlo será posible consultar diferentes datos relacionados con la seguridad y la organización del evento.

Entre la información disponible figuran:

Mapa del Predio Ferial.

Ubicación de la Comisaría del Predio.

Ubicación del Destacamento Policial.

Localización del SAE 911.

Ubicación del tótem de seguridad.

Subbase de Operaciones Policiales del Estadio Bicentenario.

Puestos habilitados para retirar la Pulsera de Reencuentro.

Además, el código permitirá identificar el número institucional desde el cual la Policía se comunicará con el adulto responsable si se produce una situación de extravío.

De esta manera, la herramienta no solo cumple una función identificatoria, sino que también ofrece información práctica destinada a mejorar la orientación y la seguridad de quienes concurran al evento.

Puntos Oficiales de Reencuentro

La Secretaría de Seguridad también definió el procedimiento que se aplicará cuando se produzca un extravío. En esas situaciones, el personal policial acompañará a la persona hasta el Punto Oficial de Reencuentro más cercano, desde donde se iniciará el procedimiento para contactar al adulto responsable.

Los puntos establecidos serán:

Comisaría del Predio , cuando el hecho ocurra dentro del Predio Ferial.

, cuando el hecho ocurra dentro del Predio Ferial. Subbase de Operaciones Policiales, ubicada en el sector del Estadio Bicentenario, cuando el extravío se produzca en la zona de juegos instalada en sus inmediaciones.

Desde cualquiera de estos espacios, los efectivos utilizarán la información registrada en la pulsera para establecer contacto con el adulto responsable mediante un teléfono institucional exclusivo destinado a este tipo de situaciones. Este mecanismo permitirá que el procedimiento se desarrolle de forma rápida, segura y ordenada, favoreciendo un pronto reencuentro entre las personas involucradas.

Fortalecer las acciones preventivas

La Pulsera de Reencuentro fue desarrollada por la Dirección Provincial de Prevención y Desarrollo Profesional en Seguridad y será implementada de manera coordinada junto con la Policía de la Provincia durante toda la realización de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

La propuesta forma parte de las políticas preventivas impulsadas por la Secretaría de Seguridad, orientadas a fortalecer el acompañamiento tanto de los vecinos como de los turistas que participen de uno de los eventos más convocantes de Catamarca.

La incorporación de esta herramienta busca sumar un recurso práctico que permita brindar mayor tranquilidad a las familias, especialmente durante jornadas en las que miles de personas recorren simultáneamente el Predio Ferial y los distintos espacios de la fiesta.