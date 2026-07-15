Operativo antidrogas en Catamarca: secuestran marihuana, cocaína y detienen a tres personas

Durante la noche de ayer, luego de desarrollar tareas de investigación, numerarios de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia llevaron adelante distintos procedimientos en los sectores norte y sur de la Capital. Las medidas fueron ejecutadas bajo las directivas del Juzgado Federal, en el marco de una intervención judicial orientada a avanzar con las actuaciones correspondientes.

Los efectivos realizaron allanamientos en inmuebles ubicados en la zona norte de la Capital, donde lograron incautar distintos elementos que quedaron vinculados a la causa. Entre los objetos secuestrados se encontraron envoltorios de plástico con sustancias que, luego de ser sometidas a la prueba de campo correspondiente, dieron como resultado que se trataría de marihuana y cocaína.

Además, durante los procedimientos fueron secuestrados elementos considerados de interés para la investigación:

Tres balanzas , de las cuales dos eran digitales y una tipo gramera.

, de las cuales dos eran digitales y una tipo gramera. Un teléfono celular .

. Dos automóviles, correspondientes a un Volkswagen Gol Trend y un Audi A5 Sportback.

Al concluir una de las medidas judiciales realizadas, los efectivos procedieron a la detención de un joven de 26 años de edad, quien, junto con los elementos incautados, fue puesto a disposición de la Justicia interviniente. Desde ese ámbito se determinaron las medidas que deberán continuar en el marco de la investigación.

Requisa personal y registro vehicular en la zona sur

Como parte del mismo despliegue investigativo, los funcionarios policiales se trasladaron hacia el sur de la Capital, donde dieron cumplimiento a una orden de requisa personal y registro de vehículo dispuesta por el Juzgado Federal, a cargo del Dr. Miguel Ángel Contreras.

En ese lugar, los investigadores interceptaron un automóvil Volkswagen Fox de color gris, en el que circulaba un sujeto de 28 años de edad, acompañado por una joven mujer de 19 años.

Durante la inspección del rodado, el personal interviniente encontró cuatro envoltorios de plástico que contenían una sustancia herbácea. Tras la realización de la prueba de campo correspondiente, se estableció que se trataría de marihuana, elemento que quedó en calidad de secuestro.

Asimismo, los efectivos hallaron otros 16 envoltorios de plástico que contenían una sustancia tipo polvo de color blanco. Luego del análisis mediante la prueba de campo, se determinó que se trataría de cocaína, por lo que también fue incautada.

Elementos secuestrados y avance de las actuaciones judiciales

Además de las sustancias encontradas, durante el procedimiento realizado en el sector sur de la Capital fueron secuestrados otros elementos relacionados con la investigación:

Dos teléfonos celulares .

. Dos balanzas tipo grameras .

. El automóvil Volkswagen Fox en el que circulaban las personas interceptadas.

Los elementos reunidos durante ambos procedimientos quedaron a disposición de la Justicia Federal, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar los pasos procesales a seguir.

Tres detenidos y una causa bajo intervención federal

Como resultado de los operativos concretados por la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, fueron detenidas tres personas: un joven de 26 años durante uno de los allanamientos realizados en la zona norte de la Capital, y un hombre de 28 años junto a una joven de 19 años tras la requisa y registro vehicular efectuados en el sector sur.

Finalmente, desde la Justicia interviniente se dispuso que ambas personas detenidas en el procedimiento del sur fueran alojadas en dependencias policiales, al tiempo que se indicaron las medidas a seguir.

Los procedimientos permitieron el secuestro de sustancias que dieron positivo para marihuana y cocaína, además de vehículos, teléfonos celulares y elementos como balanzas, en el marco de una investigación desarrollada bajo la conducción del Juzgado Federal.