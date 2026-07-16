Mala hija: estando ebria insultó a su madre y fue detenida

Un procedimiento llevado adelante por efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería Femenino (FENIX) culminó con la aprehensión de una joven mujer de apellido Flores, de 23 años, en un hecho ocurrido en el sector Este de la Capital. De acuerdo con la información oficial difundida, el operativo se desarrolló en la intersección de las calles Sarmiento y Mate de Luna, hasta donde se trasladó el personal policial para intervenir ante la situación registrada en ese lugar.

Al arribar, los efectivos procedieron a la aprehensión de la joven, quien, según se indicó, habría sido sorprendida en aparente estado de ebriedad mientras protagonizaba un episodio en el que vociferaba insultos dirigidos hacia su progenitora.

La intervención permitió controlar la situación y dar inicio a las actuaciones correspondientes conforme a las disposiciones judiciales vigentes.

La intervención del personal FENIX

Según el parte oficial, fueron efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería Femenino (FENIX) quienes actuaron en el lugar de los hechos. La actuación policial se produjo luego de llegar hasta la esquina de Sarmiento y Mate de Luna, donde se encontraba la joven de 23 años, identificada únicamente por su apellido Flores.

La información oficial señala que la mujer habría sido sorprendida en aparente estado de ebriedad, circunstancia en la que presuntamente vociferaba insultos contra su madre, una mujer de 47 años. A partir de esa situación, los efectivos concretaron la aprehensión y dieron intervención a las autoridades judiciales competentes para la continuidad del procedimiento.

En el marco de las actuaciones desarrolladas en el lugar, la madre de la joven, una mujer de 47 años, fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente. Según se informó, ese trámite deberá realizarse en el Precinto Judicial N° 1, organismo competente para recepcionar la presentación vinculada con el episodio.

Traslado a la Comisaría de la Mujer

Una vez concretada la aprehensión, la joven fue trasladada a la Comisaría de la Mujer, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales. El procedimiento continuó bajo la intervención de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, organismo desde el cual se impartieron las medidas procesales correspondientes para la continuidad de la causa.

De esta manera, la situación quedó bajo la órbita de la Justicia, que será la encargada de determinar los pasos a seguir conforme al avance de las actuaciones iniciadas tras el procedimiento policial.

Con la intervención policial concluida en el lugar del hecho, las actuaciones fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este.

Desde ese organismo judicial se indicaron las medidas que debían adoptarse en relación con la joven aprehendida, luego de su traslado a la dependencia policial correspondiente.

Un procedimiento llevado adelante por efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería Femenino (FENIX) culminó con la aprehensión de una joven mujer de apellido Flores, de 23 años, en un hecho ocurrido en el sector Este de la Capital.

De acuerdo con la información oficial difundida, el operativo se desarrolló en la intersección de las calles Sarmiento y Mate de Luna, hasta donde se trasladó el personal policial para intervenir ante la situación registrada en ese lugar.

Al arribar, los efectivos procedieron a la aprehensión de la joven, quien, según se indicó, habría sido sorprendida en aparente estado de ebriedad mientras protagonizaba un episodio en el que vociferaba insultos dirigidos hacia su progenitora.

La intervención permitió controlar la situación y dar inicio a las actuaciones correspondientes conforme a las disposiciones judiciales vigentes.

La intervención del personal FENIX

Según el parte oficial, fueron efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería Femenino (FENIX) quienes actuaron en el lugar de los hechos.

La actuación policial se produjo luego de llegar hasta la esquina de Sarmiento y Mate de Luna, donde se encontraba la joven de 23 años, identificada únicamente por su apellido Flores.

La información oficial señala que la mujer habría sido sorprendida en aparente estado de ebriedad, circunstancia en la que presuntamente vociferaba insultos contra su madre, una mujer de 47 años.

A partir de esa situación, los efectivos concretaron la aprehensión y dieron intervención a las autoridades judiciales competentes para la continuidad del procedimiento.

Invitación a formalizar la denuncia

En el marco de las actuaciones desarrolladas en el lugar, la madre de la joven, una mujer de 47 años, fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente.

Según se informó, ese trámite deberá realizarse en el Precinto Judicial N° 1, organismo competente para recepcionar la presentación vinculada con el episodio.

La invitación a formalizar la denuncia forma parte de las actuaciones previstas dentro del procedimiento iniciado tras la intervención policial.

Traslado a la Comisaría de la Mujer

Una vez concretada la aprehensión, la joven fue trasladada a la Comisaría de la Mujer, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

El procedimiento continuó bajo la intervención de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, organismo desde el cual se impartieron las medidas procesales correspondientes para la continuidad de la causa.

De esta manera, la situación quedó bajo la órbita de la Justicia, que será la encargada de determinar los pasos a seguir conforme al avance de las actuaciones iniciadas tras el procedimiento policial.

Actuación judicial

Con la intervención policial concluida en el lugar del hecho, las actuaciones fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este.

Desde ese organismo judicial se indicaron las medidas que debían adoptarse en relación con la joven aprehendida, luego de su traslado a la dependencia policial correspondiente.

El procedimiento quedó así sujeto a las disposiciones emanadas de la autoridad judicial competente, mientras continúan las actuaciones derivadas del episodio registrado en la intersección de las calles Sarmiento y Mate de Luna.