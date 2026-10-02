Catamarca: atacó a su padre y le causó daños en su vivienda

En la tarde de hoy, alrededor de las 19:15, motoristas del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa) se constituyeron en inmediaciones de la esquina conformada por las calles Trejo y Sanabria y Padre Ramón de la Quintana, a partir de una situación que involucraba a una mujer y a su propio padre.

En ese lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de una mujer de apellidos Vera Carrizo, de 30 años, quien fue sindicada por su padre como la presunta autora de una serie de hechos ocurridos previamente.

De acuerdo con lo informado, el hombre señaló a su hija como la presunta responsable de agredirlo verbal y físicamente y, posteriormente, de causar daños en su inmueble. La intervención policial derivó así en la aprehensión de la mujer y en el inicio de las actuaciones correspondientes.

La acusación y el procedimiento posterior

La situación fue comunicada a los efectivos de la Seccional Cuarta, dependencia que intervino por jurisdicción. Una vez concretada la aprehensión, la mujer fue puesta a disposición de los uniformados de esa dependencia para continuar con el procedimiento.

Posteriormente, Vera Carrizo fue trasladada a la Comisaría de la Mujer, donde quedó alojada a la espera de nuevas directivas.

La continuidad de las actuaciones quedó vinculada a las disposiciones que adopte la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que deberá intervenir en el marco del procedimiento originado a partir de lo ocurrido.

El damnificado fue invitado a formalizar la denuncia

En paralelo al procedimiento policial, los efectivos invitaron al damnificado a realizar la correspondiente denuncia penal. Para ello, se indicó como lugar de presentación la Unidad Judicial N° 4, donde podrá formalizarse la denuncia relacionada con los hechos señalados.

De esta manera, la intervención desarrollada durante la tarde involucró distintas instancias: desde la actuación inicial de los motoristas del COEM-Kappa, pasando por la intervención de la Seccional Cuarta debido a su jurisdicción, hasta el traslado de la mujer a la Comisaría de la Mujer y la puesta del caso a consideración de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

La mujer permanece alojada mientras se aguardan las nuevas directivas judiciales, en tanto que el damnificado fue convocado a formalizar la denuncia penal ante la Unidad Judicial N° 4, como parte de las actuaciones derivadas del episodio.