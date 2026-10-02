Femicidio de Alicia Suárez: sortearon los potenciales jurados y fijaron el inicio del juicio

Esta mañana se concretó la audiencia correspondiente a la causa por el femicidio de Alicia Suárez, proceso en el que se encuentra imputado Carranza, acusado de un delito de extrema gravedad que contempla dos circunstancias calificantes.

Durante la audiencia se realizó el sorteo de 90 potenciales jurados, paso previsto dentro del procedimiento que permitirá avanzar posteriormente hacia la selección de quienes tendrán intervención en el juicio. La audiencia estuvo a cargo de la jueza directora, Dra. Patricia Raquel Olmi, quien encabezó la instancia en la que se concretó el sorteo de los ciudadanos que quedaron incorporados como potenciales integrantes del jurado.

La realización de esta audiencia representa un avance dentro del proceso judicial, que tiene como eje la acusación contra Carranza por el homicidio de Alicia Suárez.

La acusación contra Carranza

El imputado enfrenta una acusación por "homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer, en un contexto de violencia de género (femicidio), en calidad de autor".

La calificación legal mencionada durante la audiencia contempla, de acuerdo con la acusación, la existencia de una relación de pareja entre el acusado y la víctima y el contexto de violencia de género en el que se encuadra el hecho.

En consecuencia, el proceso judicial se encuentra orientado a determinar la responsabilidad del imputado respecto del femicidio de Alicia Suárez, conforme a la acusación formulada en la causa.

Presencia del acusado y las partes

Durante la audiencia estuvo presente el acusado Carranza, quien permanece detenido y participó de la instancia acompañado por su abogado defensor, Dr. Efraín Morcos.

Por su parte, en representación del Ministerio Público Fiscal intervino el Dr. Dante Coronel. La presencia de las partes permitió desarrollar la audiencia correspondiente al sorteo de los potenciales jurados, instancia que antecede a la selección definitiva de quienes tendrán participación en el juicio.

El procedimiento continuará ahora con las próximas etapas ya establecidas por la jueza directora.

Audiencia de admisión de evidencias

Luego de concretarse el sorteo de los 90 potenciales jurados, la Dra. Patricia Raquel Olmi fijó la fecha para la audiencia de admisión de evidencias.

Esta instancia fue establecida para el 11 de noviembre, de acuerdo con lo dispuesto durante la audiencia realizada esta mañana. Se trata de la próxima fecha señalada dentro del proceso y precederá a la etapa de selección de los jurados que finalmente intervendrán en el debate.

La fijación de esta audiencia permite establecer el cronograma de las próximas instancias judiciales de la causa que tiene como imputado a Carranza por el femicidio de Alicia Suárez.

El juicio comenzará el 1 de diciembre

La jueza directora también fijó para el 1 de diciembre la realización del Voir Dire, correspondiente a la selección de los jurados, y el inicio del juicio. De esta manera, el proceso ya cuenta con fechas determinadas para las principales etapas que se desarrollarán después del sorteo realizado esta mañana.

El cronograma establecido contempla:

11 de noviembre: audiencia de admisión de evidencias.

audiencia de admisión de evidencias. 1 de diciembre: Voir Dire o selección de jurados.

Voir Dire o selección de jurados. 1 de diciembre: inicio del juicio.

La selección definitiva de los jurados tendrá lugar, por lo tanto, el mismo día previsto para el comienzo del debate.