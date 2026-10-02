Violencia en Catamarca: una joven fue agredida por su pareja y su cuñada

La secuencia de los hechos comenzó en la mañana de hoy, puntualmente a las 11:40, cuando los efectivos policiales de la Comisaría Departamental Recreo se constituyeron de manera urgente en la Ruta Nacional N° 157. El procedimiento se desarrolló a unos 5 kilómetros del ingreso a la ciudad mencionada, situada en el departamento La Paz.

En dicho lugar, los uniformados mantuvieron una entrevista directa con una joven de 19 años. Durante el intercambio, la damnificada adujo de manera formal que su pareja y su cuñada la habrían agredido físicamente. Ante la gravedad de la situación planteada y la necesidad de resguardar su integridad física, la víctima recibió una primera asistencia por parte de facultativos médicos en el lugar de los hechos. Posteriormente, se dispuso su traslado al Hospital Zonal "Dr. Liborio Forte" para una revisión y atención sanitaria más exhaustiva, acorde a las circunstancias del episodio de violencia narrado.

Con los datos recabados en la escena del ataque inicial, el operativo continuó su curso en la zona urbana de Recreo. Momentos después de haber asistido a la joven, los uniformados se trasladaron hasta la avenida Belgrano S/N°, ubicada en el barrio Centro de la ciudad.

En dicha dirección, el personal policial procedió de manera formal al arresto en averiguación del hecho de los presuntos autores del delito denunciado. Los aprehendidos fueron identificados como:

Un sujeto de la misma edad que la damnificada (19 años), quien se desempeñaba como su pareja.

Una joven mujer de 22 años, señalada como la cuñada de la víctima.

La intervención judicial y las directivas de la Fiscalía

Tras concretar la aprehensión de ambos sospechosos en la avenida Belgrano del barrio Centro, el procedimiento quedó formalmente bajo la órbita de las autoridades judiciales correspondientes.

Los dos implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial. Desde este organismo fiscal se impartieron de manera inmediata las directivas y medidas a seguir en el marco de la investigación penal preparatoria, con el fin de esclarecer fehacientemente los pormenores de la agresión física denunciada por la joven de 19 años en la Ruta Nacional N° 157.