Robaron en la casa de la familia del secretario de Seguridad de Catamarca

La inseguridad volvió a tener como escenario un domicilio particular y, en este caso, la vivienda de la familia de una de las principales autoridades vinculadas a la seguridad provincial. La casa de Gastón Venturini, secretario de Seguridad de Catamarca, fue blanco de un robo durante este viernes, en un hecho que actualmente es investigado por efectivos de la Policía y personal de la Justicia.

El domicilio se encuentra ubicado sobre calle Junín, entre República y Esquiú, un sector en el que se desplegó el trabajo de los investigadores luego de que se conociera el hecho. Las tareas están orientadas, entre otros aspectos, a establecer de qué manera lograron ingresar los responsables y cuáles fueron los elementos que finalmente fueron sustraídos de la vivienda.

Por el momento, la investigación se encuentra en una etapa inicial y existen distintos puntos que deben ser esclarecidos. Entre ellos, determinar con precisión la modalidad utilizada para acceder al interior del inmueble y establecer qué ocurrió en el momento en que se produjo el ilícito.

El ingreso habría sido por una ventana

De acuerdo con lo que trascendió, los malhechores habrían ingresado por una de las ventanas de la casa. Esta circunstancia forma parte de los elementos que deberán ser verificados por los investigadores que trabajan en el lugar.

Hasta el momento, además, se desconoce si había personas dentro de la vivienda cuando ocurrió el ilícito. Ese dato será relevante para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las circunstancias en las que se produjo el ingreso y posterior robo.

La presencia de efectivos policiales y de personal de la Justicia apunta precisamente a reunir los elementos necesarios para establecer cómo se desarrolló el episodio. En ese marco, se busca determinar tanto la forma de acceso al domicilio como los movimientos que pudieron realizar los responsables una vez dentro del inmueble.

Otro de los aspectos centrales de la investigación es precisar qué elementos fueron sustraídos. Por ahora, la información disponible no detalla cuáles serían los objetos faltantes, por lo que ese punto también permanece bajo análisis.

Una vecina dio la alerta

El hecho fue advertido a partir de la intervención de una vecina, quien fue la persona que llamó a la Policía para alertar sobre la situación.

La comunicación permitió poner en conocimiento de las autoridades lo ocurrido y activar la intervención de los efectivos policiales y de la Justicia en el domicilio ubicado sobre calle Junín.

A partir de ese momento comenzaron las tareas destinadas a obtener información que permita reconstruir lo sucedido. La alerta proporcionada por la vecina constituye, de este modo, uno de los elementos a partir de los cuales se inició la intervención de los organismos encargados de investigar el hecho.

Buscan cámaras que puedan aportar imágenes

Uno de los principales objetivos del trabajo investigativo en estas horas es establecer si existen cámaras de seguridad que puedan haber registrado movimientos en las inmediaciones del domicilio.

Para ello, se trabaja con personal de la División de Investigación, que intenta verificar la existencia de dispositivos que pudieran resultar de utilidad para la causa.

El interés está puesto particularmente en determinar si alguna cámara logró captar el ingreso o el egreso de personas desconocidas de la vivienda. Esas imágenes, en caso de existir y resultar útiles, podrían aportar información para reconstruir los movimientos registrados durante el episodio.

Las tareas de búsqueda y verificación de registros forman parte de las acciones que se desarrollan actualmente, mientras los investigadores procuran reunir los elementos necesarios para avanzar en el esclarecimiento del robo.

Una investigación en desarrollo

El hecho ocurrido en la vivienda de la familia del secretario de Seguridad de Catamarca permanece bajo investigación. Policía y Justicia trabajan en el lugar para establecer las circunstancias del ingreso, determinar qué fue sustraído y reunir elementos que permitan identificar a quienes participaron del ilícito.

La investigación continúa con el objetivo de determinar cómo se produjo el ingreso al domicilio y qué elementos fueron sustraídos, mientras se intenta establecer si existen registros fílmicos que puedan aportar información sobre las personas que estuvieron involucradas en el hecho.

Por el momento, esos son los principales interrogantes que permanecen abiertos en torno al robo registrado este viernes en la vivienda ubicada en calle Junín. Las tareas desplegadas en el lugar apuntan a reunir evidencias y avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.