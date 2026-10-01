Detuvieron al presunto femicida la joven que fue hallada ahorcada en su casa en Tigre

Alejandro Sofía, el acusado por el femicidio de Aixa Mili Dana en el partido bonaerense de Tigre, fue detenido este jueves en una zona descampada de la misma localidad, luego de permanecer prófugo por el crimen de la joven de 20 años ocurrido en Dique de Luján.

El joven estaba escondido en la casa de su abuela, a pocos metros de lugar donde encontraron a Aixa, y también fue arrestada, acusada de "encubrimiento".

La víctima fue encontrada sin vida el miércoles 30 de septiembre en su vivienda ubicada en la calle 12 de Octubre al 800, en Dique de Luján.

Según informaron fuentes policiales, personal de la DDI de San Isidro y de la SubDDI Tigre estableció que la joven sufría violencia de género por parte de su expareja, Sofía, quien había sido detenido el 13 de diciembre de 2025 en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas en perjuicio de Aixa.

El acusado había recuperado la libertad el 12 de julio de este año y, tras el hallazgo del cuerpo de la joven, quedó bajo investigación de la UFI de Género de Tigre. A partir de las tareas investigativas, peritajes, testimonios, intervención del médico de Policía y otras diligencias de campo, los investigadores determinaron que el señalado sería el autor material del hecho.

Asimismo, se estableció que el acusado había enviado mensajes a su amigo Lautaro Isaías Paiz, de 24 años, en los que manifestó que se había "mandado una cagada" y que iba a quitarse la vida. De acuerdo con el material reunido hasta el momento, los investigadores presumen que el escenario del crimen podría haber sido montado por Sofía con el objetivo de ocultar su autoría.

Tras las tareas desplegadas para localizarlo, efectivos de la DDI lograron detener este jueves al acusado. La investigación quedó a cargo de la UFI de Género de Tigre.

Incidentes en la casa de la abuela del detenido

Familiares, amigos, allegados y vecinos tiraban piedras en el domicilio de su abuela donde permaneció ocultó Alejandro Sofía.

Además, intentaron agredir al acusado cuando la Policía lo trasladaba esposado a un patrullero para luego trasladarlo a una dependencia policial, al tiempo que lo insultaron. Los protagonistas ingresaron a la vivienda y causaron destrozos en las ventanas con cascotes y ladrillos.

"La Policía es la principal asesina de Aixa", manifestó un vecino en diálogo con la prensa al referirse a la liberación del imputado el pasado 16 de julio tras cumplir una pena por lesiones leves y amenazas coactivas.