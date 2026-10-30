Detuvieron a un hombre acusado de golpear a dos mujeres en Catamarca

Un procedimiento policial realizado durante la noche de ayer terminó con la aprehensión de un hombre de 37 años, quien fue señalado como el presunto autor de una agresión física contra dos jóvenes mujeres, de 22 y 24 años.

El hecho tuvo lugar a las 20:50, cuando, a solicitud del SAE-911, efectivos de la Comisaría Séptima se trasladaron hasta la calle Chuquisaca S/N°, donde llevaron adelante la intervención que culminó con la detención del sospechoso.

De acuerdo con la información suministrada, la presencia policial respondió a un requerimiento del sistema de emergencias, que motivó el desplazamiento de los numerarios hasta el lugar para intervenir ante la situación denunciada.

Dos mujeres señalaron al presunto agresor

Una vez en el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del hombre, quien había sido sindicado por dos mujeres jóvenes, de 22 y 24 años, como el presunto responsable de haberlas agredido físicamente.

La intervención se produjo a partir del señalamiento realizado por ambas damnificadas, quienes lo identificaron como la persona que habría protagonizado las agresiones. En ese contexto, los uniformados concretaron el procedimiento y trasladaron al individuo a la dependencia policial correspondiente.

Quedó a disposición de la Fiscalía

Tras su aprehensión, el hombre de 37 años fue alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo judicial que interviene en el caso.

Por otra parte, las dos jóvenes damnificadas fueron invitadas a radicar las denuncias penales correspondientes, un paso necesario para formalizar sus presentaciones ante las autoridades competentes.