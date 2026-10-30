Arrestaron en Catamarca a un sujeto por privar de la libertad a una mujer

En la tarde de hoy, alrededor de las 16:50, numerarios de la Seccional Primera llevaron adelante un procedimiento en el barrio Centro, donde concretaron la aprehensión de un hombre de 52 años, señalado como presunto autor de un hecho de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de una mujer.

La intervención policial se produjo a partir de las circunstancias vinculadas con el episodio denunciado, que derivó en la actuación de los efectivos de la dependencia y en la posterior aprehensión del sospechoso.

El procedimiento tuvo lugar en ese sector de la ciudad y culminó con el traslado del hombre hacia las instalaciones policiales para continuar con las actuaciones correspondientes.

Quedó a disposición de la Fiscalía del Distrito Este

Luego de concretarse la aprehensión, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado y a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

De esta manera, tomó intervención la autoridad judicial correspondiente, que deberá entender en las actuaciones relacionadas con el hecho investigado.