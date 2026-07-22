Matricidio en Catamarca: el acusado fue internado y no se presentará ante la Justicia

El avance del proceso judicial tras el aberrante crimen que conmociona a la provincia ha tomado un giro determinante en las últimas horas. El acusado, Joaquín Tula, de 22 años, quien se encuentra imputado por asesinar a su propia madre, Norma Tula, de 61 años, se negó formalmente a prestar declaración este miércoles durante el desarrollo de la audiencia de indagatoria llevada a cabo en la Fiscalía de Instrucción de feria.

Durante el acto procesal, el imputado estuvo acompañado por el defensor oficial Efraín Morcos y fue recibido por la fiscal Jésica Miranda, quien se encargó de comunicarle de manera formal la gravísima acusación que pesa en su contra. La figura penal atribuida al joven es la de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ensañamiento, una imputación de máxima gravedad que contempla como única sanción la pena de prisión perpetua.

Posteriormente al desarrollo de la audiencia de indagatoria, la representante del Ministerio Público Fiscal resolvió que el imputado continúe en calidad de detenido e impulsó de inmediato el pedido formal para la realización de una audiencia de control de detención.

Sin embargo, en la noche de este mismo miércoles, la agenda judicial sufrió una alteración sustancial: se conoció oficialmente que la audiencia programada finalmente no se llevará a cabo este jueves. La decisión responde a que se ordenó la urgente derivación e internación del acusado en el área de salud mental del Hospital San Juan Bautista, motivo por el cual el acusado finalmente no se presentará este jueves a la audiencia de control de detención.

Detalles del crimen y la investigación en el barrio La Chacarita

De acuerdo con la reconstrucción y las líneas de la pesquisa judicial, el sangriento hecho ocurrió el pasado domingo 19 de julio. El escenario del crimen fue la vivienda que la víctima, Norma Tula, compartía junto a su hijo en el barrio La Chacarita. Las características del caso, sumadas al lazo filial ineludible entre la víctima y el imputado, han llevado a las autoridades a investigar la causa bajo la figura de matricidio.

El avance del expediente técnico y científico ha permitido precisar con rigor la causa del deceso y el grado de ferocidad ejercido en el ataque:

El informe elaborado por los peritos forenses determinó que la mujer de 61 años falleció a causa de un shock hipovolémico derivado de múltiples lesiones. Esta conclusión fortalece decisivamente la hipótesis de una muerte violenta y orienta la investigación judicial para establecer cómo ocurrieron los hechos y confirmar las responsabilidades penales.

Conforme a lo precisado por los familiares de Norma del Valle, el examen al cuerpo reveló la presencia de más de 40 puñaladas repartidas en diversas partes de la anatomía de la víctima, concentrándose la mayor gravedad en el rostro, el cuello y el pecho, lo que evidencia una extrema violencia.

Además de los cortes y punzadas mortales, el estudio forense confirmó que el cuerpo de la víctima fue objeto de graves ultrajes posteriores a la muerte. Se constató una lesión severa en la zona vaginal derivada de un empalamiento, además de verificarse que la mujer fue golpeada y que su cabeza fue atravesada con un hierro.

La causa continúa bajo la rigurosa instrucción de la fiscalía, a la espera de la evolución del estado del imputado en el centro asistencial de salud mental.