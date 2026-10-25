Tremendo: tenía 3,58 g/l de alcohol en sangre y su acompañante ofreció más de $260 mil de coima

Un hombre de 40 años que conducía con 3,58 gramos de alcohol por litro de sangre y una mujer de 30 años que viajaba como acompañante fueron detenidos en Villa Santa Rosa, en el departamento Río Primero, provincia de Córdoba. El procedimiento se produjo durante la mañana, en inmediaciones de un local bailable, y derivó también en el secuestro del vehículo en el que se trasladaban y de una suma de dinero superior a los $260.000.

Según informó la Policía de Córdoba, el operativo contó con la participación de efectivos policiales y la colaboración de agentes municipales. Durante la intervención, el personal actuante constató el nivel de alcoholemia del conductor, que circulaba en un utilitario Renault Kangoo.

El resultado del control indicó una concentración de 3,58 gramos de alcohol por litro de sangre, dato que motivó la intervención de los efectivos en el marco del procedimiento. La situación se desarrolló en un sector próximo a un establecimiento bailable, donde el personal policial llevaba adelante las actuaciones correspondientes.

El episodio no quedó limitado al control del conductor. Durante el operativo, la mujer que lo acompañaba habría ofrecido una suma superior a los $260.000 en efectivo a los agentes con el objetivo de evitar las consecuencias del procedimiento. Ante esa situación, los efectivos también dispusieron su detención.

El resultado de alcoholemia y la intervención de los agentes

El hombre, de 40 años, se encontraba al volante de un Renault Kangoo cuando fue sometido al control policial. De acuerdo con la información difundida por la fuerza provincial, los agentes constataron que presentaba 3,58 gramos de alcohol por litro de sangre.

La medición constituyó uno de los datos centrales del procedimiento, que se llevó adelante durante la mañana con la intervención conjunta de personal policial y agentes municipales. La presencia de estos últimos formó parte del operativo realizado en las inmediaciones del local bailable de Villa Santa Rosa.

Tras la constatación del nivel de alcoholemia, los efectivos continuaron con las actuaciones. En ese contexto se produjo el episodio que involucró a la acompañante del conductor, quien, según la información policial, habría ofrecido dinero en efectivo para evitar las consecuencias derivadas del control.

La suma mencionada superaba los $260.000. Frente a esa situación, los agentes actuantes procedieron también a detener a la mujer, de 30 años, por el hecho ocurrido durante la intervención.

Una oferta de dinero derivó en otra detención

La intervención policial tuvo así dos consecuencias directas en relación con las personas que viajaban en el utilitario. Por un lado, el conductor fue detenido luego de que se constatara el nivel de alcohol en sangre. Por otro, la acompañante quedó detenida tras el ofrecimiento de dinero que, según la información difundida, habría tenido como finalidad evitar las consecuencias del procedimiento.

El episodio se produjo durante el mismo operativo y llevó a los efectivos a ampliar su intervención. La suma de dinero ofrecida fue incorporada a las actuaciones y quedó comprendida entre los elementos secuestrados por la Policía.

De acuerdo con lo informado, el ofrecimiento habría sido realizado directamente al personal actuante mientras se desarrollaba el control. Ante esa circunstancia, los agentes procedieron a detener a la mujer, además de continuar con las medidas correspondientes respecto del conductor.

La información disponible identifica a las dos personas por sus edades y precisa las circunstancias generales en las que se desarrolló el episodio. No se consignaron otros datos personales de los involucrados.

La Policía secuestró el utilitario y el dinero

Como parte del procedimiento, los efectivos dispusieron el secuestro del Renault Kangoo en el que se trasladaba la pareja. También secuestraron el dinero relacionado con el ofrecimiento realizado durante el control.

De esta manera, las actuaciones incluyeron tanto la detención de las dos personas como la retención de los elementos vinculados con el episodio. El vehículo y el efectivo quedaron sujetos a las medidas adoptadas por las autoridades intervinientes.

Los hechos ocurrieron en Villa Santa Rosa, localidad ubicada en el departamento Río Primero, durante un operativo desarrollado en las inmediaciones de un local bailable. La Policía de Córdoba informó sobre el procedimiento y detalló la participación de los agentes municipales en el control.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia

Al finalizar la intervención, el conductor de 40 años y su acompañante de 30 quedaron detenidos y a disposición de la Justicia. En paralelo, continuaron las actuaciones correspondientes para avanzar con el procedimiento.

La información policial confirmó que se secuestraron tanto el utilitario como el dinero, mientras que las dos personas quedaron bajo intervención judicial. Las actuaciones deberán continuar por las vías correspondientes, de acuerdo con lo informado por las autoridades.

El episodio reunió tres elementos centrales: el control de alcoholemia que arrojó 3,58 gramos de alcohol por litro de sangre, el presunto ofrecimiento de más de $260.000 para evitar las consecuencias del procedimiento y la posterior detención de ambos ocupantes del vehículo.

La intervención se desarrolló durante la mañana en Villa Santa Rosa, con participación policial y colaboración municipal. Tras constatar el nivel de alcohol del conductor y registrar la situación vinculada con el ofrecimiento de dinero, los agentes dispusieron las detenciones y el secuestro de los elementos mencionados.

Por el momento, los datos difundidos señalan que las dos personas permanecen a disposición de la Justicia y que las actuaciones continúan. No se informaron otras medidas ni detalles adicionales sobre el avance de la causa.