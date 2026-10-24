Lo atraparon con una computadora y un celular robados en Catamarca

Un hombre de apellido Navarro, de 35 años, fue aprehendido este sábado a las 16:30, luego de un procedimiento realizado por efectivos de la Comisaría Quinta en la avenida Gobernador Felipe Figueroa, entre las calles Sebastián Pérez de Hoyos y Gaspar Doncel.

Los policías acudieron al lugar tras ser alertados por el SAE-911 y procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien habría sido sorprendido con una mochila de color gris que contenía un teléfono celular marca Samsung, una computadora y un tarjetero con documentación varia.

Los elementos quedaron secuestrados

Los objetos fueron incautados durante el procedimiento, ya que serían producto de un ilícito perpetrado en la esquina de la avenida Gobernador Francisco Galíndez y la calle Intendente Mamerto Medina. En ese hecho, un hombre de 44 años resultó damnificado.

Interviene la Fiscalía del Distrito Oeste

Tras la aprehensión, Navarro fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que interviene en las actuaciones.