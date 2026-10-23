Operativo en Londres: encontraron con vida a la mujer extraviada

La búsqueda de Marta Chanampa, la mujer oriunda de Belén que había desaparecido en la zona de La Aguada, en la jurisdicción de Londres, tuvo un desenlace alentador luego de que fuera hallada con vida. La noticia generó alivio y esperanza tras varias horas de incertidumbre y de un amplio despliegue de equipos de emergencia, fuerzas de seguridad y vecinos que colaboraron con las tareas para dar con su paradero.

Chanampa era intensamente buscada desde que se alertó sobre su desaparición, ocurrida después de que saliera a caminar durante el mediodía del jueves. La falta de noticias sobre su ubicación motivó la intervención de las autoridades y puso en marcha un operativo de rastrillaje en el sector donde había sido vista por última vez.

La confirmación de que la mujer fue localizada con vida marcó un momento decisivo en el procedimiento. Sin embargo, una vez producido el hallazgo, las tareas de emergencia continuaron, ya que el personal de rescate debía trabajar para sacarla del lugar en el que fue encontrada.

Cómo se produjo la desaparición

De acuerdo con la información recibida, Marta Chanampa había iniciado una caminata junto a otra persona durante el mediodía del jueves. En determinado momento, esa persona se adelantó en el recorrido, pero Chanampa no llegó a alcanzarla. La situación generó preocupación y encendió la alerta sobre su paradero.

Ante la falta de novedades, se dio aviso a las autoridades, lo que permitió activar el procedimiento de búsqueda. La denuncia fue el punto de partida para organizar las tareas en el terreno y convocar a los distintos equipos que participaron del rastrillaje.

La desaparición de Chanampa dio lugar a una búsqueda que se extendió durante varias horas y que requirió la intervención coordinada de personal policial, bomberos y equipos de emergencia. También se sumaron vecinos, que participaron del despliegue orientado a localizar a la mujer en el área de La Aguada.

El operativo se desarrolló en la jurisdicción de Londres, dentro del departamento Belén, y tuvo como objetivo encontrar a Chanampa y determinar su ubicación después de que se perdiera el contacto durante la caminata.

Un operativo con participación de distintas fuerzas

Tras la denuncia, se puso en marcha un amplio dispositivo de rastrillaje en el terreno. En las tareas participaron efectivos de la Policía de la Provincia, integrantes de Bomberos y personal de Defensa Civil, que trabajaron en el procedimiento de búsqueda.

La intervención de estos equipos permitió sostener las tareas en el sector hasta alcanzar el objetivo de localizar a la mujer. La participación de diferentes organismos resultó central para el despliegue, que también contó con el acompañamiento de vecinos durante las horas de incertidumbre.

El acompañamiento de los municipios

Durante la mañana de este viernes, el intendente de Belén, Cristian Yapura, se sumó a las tareas junto a su equipo de trabajo. Su participación estuvo orientada a articular acciones de acompañamiento y asistencia para respaldar el operativo desplegado en la zona.

En ese marco, el municipio de Belén coordinó con el municipio de Londres la asistencia de insumos destinados a acompañar la labor de las fuerzas de seguridad y de los equipos que intervenían en la búsqueda.

La participación de las autoridades municipales se incorporó al trabajo que ya desarrollaban los efectivos policiales, bomberos y personal de Defensa Civil. El acompañamiento institucional y la provisión de insumos formaron parte de las acciones destinadas a sostener las tareas de emergencia durante el procedimiento.

De esta manera, al despliegue de las fuerzas de seguridad y los equipos especializados se sumaron recursos y asistencia desde los gobiernos locales, en el marco de una búsqueda que concentró la atención en la zona de La Aguada.