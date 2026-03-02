Inauguran remodelaciones en destacamento policial del interior de Catamarca

En un acto cargado de simbolismo institucional, la Secretaría de Seguridad inauguró las refacciones del destacamento policial de la localidad de Manantiales, perteneciente a la Jefatura de zona "B", en el departamento Santa Rosa. La ceremonia marcó no solo la puesta en valor de un edificio estratégico, sino también la reafirmación de la presencia del Estado en una zona clave del este catamarqueño.

Presidieron el acto el secretario de Seguridad, Dr. Gastón Venturini Quiroga, acompañado por el presidente Provisional del Senado, en ejercicio del Poder Ejecutivo, Dr. Ramón Figueroa Castellanos. También participaron el intendente de Los Altos, CPN Raúl Barot; el senador por el departamento Santa Rosa, Felix Jerez; el jefe de la Policía, comisario Gral (RE) Marcos Herrera; el Inspector General de Policía, Comisario Gral Sebastián Carrizo; la presidenta del Concejo Deliberante de Los Altos, María Lobo Vergara; y autoridades de la dependencia policial.

La presencia de estas figuras subrayó el carácter institucional del evento, que reunió a representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de la estructura policial, en una acción conjunta orientada a fortalecer la seguridad pública.

Una obra integral: compromiso compartido

El espacio renovado del destacamento policial de Manantiales fue objeto de una intervención integral que incluyó:

Reparación total de paredes.

Restauración completa de techos.

Remodelaciones internas y externas.

Los trabajos estuvieron a cargo de empleados de la Municipalidad de Los Altos (Santa Rosa) y de efectivos policiales que colaboraron activamente en las refacciones. Esta articulación entre el ámbito municipal y la fuerza de seguridad fue presentada como una expresión concreta del compromiso con la seguridad, el orden y el bienestar de la comunidad.

El esfuerzo conjunto no solo permitió la recuperación edilicia del destacamento, sino que además simboliza un modelo de trabajo cooperativo, donde distintas áreas del Estado confluyen en un objetivo común: garantizar mejores condiciones para el desempeño policial y, en consecuencia, para la protección ciudadana.

"Proteger a la comunidad": el eje del mensaje oficial

Durante su alocución, el secretario de Seguridad, Dr. Gastón Venturini Quiroga, destacó el significado profundo de la reinauguración.

"La reinauguración de este destacamento significa un paso más en la construcción de una comunidad más segura y más resguardada por el Estado", afirmó.

En su discurso, remarcó que la dependencia policial representa "algo fundamental que es la cercanía entre la seguridad y la gente", subrayando que los vecinos necesitan estar protegidos ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir. En ese sentido, sostuvo que este espacio "viene a brindar y a fortalecer esta capacidad de respuesta hacia la comunidad".

La idea de proximidad y capacidad de respuesta se instaló como el núcleo conceptual del mensaje oficial. No se trata únicamente de una mejora edilicia, sino de un refuerzo institucional que busca consolidar la presencia policial en el territorio y estrechar el vínculo con los ciudadanos.

Reconocimientos y fortalecimiento operativo

En el marco del evento, se realizó la entrega de reconocimientos a policías que colaboraron en las refacciones y remodelaciones del destacamento de Manantiales. El gesto institucional puso en valor el trabajo del personal que, además de sus funciones habituales, participó activamente en la mejora del edificio.

Asimismo, el secretario de Seguridad, acompañado de autoridades policiales y de Gobierno, entregó elementos de seguridad al personal policial de la zona. Entre los recursos distribuidos se incluyeron:

Cascos

Bastones lumínicos

Chalecos reflectivos

Otros elementos destinados a tareas operativas

Estos insumos serán utilizados en diferentes operativos y tareas preventivas que el personal desarrolla en calles y rutas de las localidades del este catamarqueño. La incorporación de este equipamiento apunta a optimizar las condiciones de trabajo y a reforzar la prevención en el espacio público.