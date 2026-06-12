Catamarca: circulaban haciendo maniobras peligrosas, intentaron escapar y fueron demorados

A las 21:30 de la noche de ayer, personal numerario del COEM-Kappa se encontraba realizando recorridos preventivos en la intersección de las avenidas Los Terebintos y San Juan Bautista, en el marco de tareas habituales de vigilancia y control en la vía pública.

Durante ese despliegue, los efectivos observaron a un sujeto que circulaba a bordo de una motocicleta Corven Energy 110 cc., el cual habría estado realizando maniobras peligrosas, situación que llamó de inmediato la atención del personal interviniente.

Según lo informado, al advertir la presencia policial, el conductor del rodado habría optado por darse a la fuga, lo que dio inicio a una breve persecución por distintas arterias de la zona.

La fuga y el despliegue en el barrio

La persecución culminó en la calle Hungría, entre las calles Los Algarrobos y Los Lapachos, donde el sujeto logró ingresar a una vivienda, intentando evadir la intervención policial.

En ese contexto, la situación escaló rápidamente, ya que al arribar los efectivos al domicilio, se encontraron con un escenario de tensión. Allí, familiares del individuo habrían intentado entorpecer el procedimiento, adoptando una actitud agresiva hacia los uniformados, lo que complejizó el desarrollo del operativo.

Ante esta situación, el personal policial actuante solicitó la correspondiente autorización del propietario del inmueble, lo que permitió avanzar con la intervención dentro del domicilio.

Intervención en el domicilio y resistencia familiar

Con la debida autorización y el acompañamiento de distintos Grupos Especiales, los efectivos del COEM-Kappa procedieron al ingreso del domicilio con el objetivo de lograr la identificación y aprehensión del sujeto que había protagonizado la huida.

El procedimiento se desarrolló en un contexto de tensión debido a la reacción de algunos familiares, quienes habrían intentado obstaculizar el accionar policial. Sin embargo, la intervención conjunta de las fuerzas permitió controlar la situación sin que se interrumpiera el operativo.

En el interior del inmueble se logró finalmente la aprehensión del presunto autor del hecho, identificado como un hombre de apellido Olmos (31).

Aprehensión y secuestro del rodado

Como resultado directo del procedimiento, las autoridades informaron la aprehensión de Olmos, así como también el secuestro de la motocicleta Corven Energy 110 cc., utilizada durante la fuga y las maniobras peligrosas detectadas previamente.

Además, en el mismo contexto del operativo, fue demorado un adolescente de 16 años de edad, cuya participación o vinculación con los hechos quedó sujeta a las actuaciones correspondientes.

En términos operativos, el procedimiento incluyó:

Aprehensión de un hombre de 31 años, apellido Olmos

Demora de un adolescente de 16 años

Secuestro de una motocicleta Corven Energy 110 cc.

Intervención conjunta del COEM-Kappa y Grupos Especiales

Intervención judicial y cierre del procedimiento

Finalizado el operativo, las personas involucradas fueron puestas a disposición de efectivos de la Comisaría Octava, dependencia que por jurisdicción corresponde intervenir en el caso.

Desde allí se dio inmediato conocimiento de lo sucedido a la Fiscalía Penal Juvenil, organismo que tomó intervención en la causa y desde el cual se impartieron las medidas a cumplimentar para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.