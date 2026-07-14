Recuperan una moto tras una investigación policial en Catamarca

Una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 2 dio origen a una investigación que culminó con el recupero de una motocicleta que había sido denunciada como sustraída.

De acuerdo con la presentación realizada ante las autoridades judiciales, un hombre de 46 años de edad manifestó que una persona de sexo masculino le habría sustraído una motocicleta Corven Energy 110 cc., de color rojo, para posteriormente darse a la fuga.

A partir de ese hecho, se puso en marcha una serie de averiguaciones destinadas a establecer el paradero del rodado denunciado y avanzar en las tareas investigativas correspondientes.

Trabajo de la División Investigaciones

En el marco de las diligencias realizadas, numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia desarrollaron distintas averiguaciones con el objetivo de obtener información que permitiera localizar la motocicleta denunciada.

Como resultado de esas tareas, los investigadores llegaron hasta un domicilio ubicado en la Peatonal N° 14 del barrio 1.000 Viviendas, lugar al que arribaron en el marco de la investigación iniciada tras la denuncia radicada en la Unidad Judicial N° 2.

El procedimiento representó el desenlace de las averiguaciones efectuadas por el personal policial, que permitió orientar la búsqueda hacia ese inmueble.

Hallazgo del rodado sustraído

Al ingresar al inmueble señalado durante la investigación, los efectivos encontraron la motocicleta Corven Energy 110 cc., de color rojo, que había sido denunciada como sustraída por el damnificado.

El hallazgo permitió recuperar el vehículo, el cual fue inmediatamente puesto bajo resguardo mediante las actuaciones correspondientes.

Como parte del procedimiento, el rodado quedó en calidad de secuestro, conforme a las disposiciones judiciales vigentes para este tipo de actuaciones.

Intervención de la Fiscalía

Tras el recupero de la motocicleta, las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía de Primera Nominación, organismo que interviene en la causa.

La investigación se desarrolla bajo la órbita de la Dra. Yesica Miranda, desde donde se impartieron las directivas que el personal policial debía cumplimentar en relación con el procedimiento realizado y las medidas procesales correspondientes.