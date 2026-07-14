Catamarca: irrumpió en la casa de su ex, causó destrozos y terminó detenido

En las primeras horas del día de hoy, el entramado urbano del Distrito Norte se convirtió en el escenario de un nuevo y preocupante hecho de violencia de género. Cuando el reloj marcaba exactamente la 01:15, una llamada de urgencia canalizada a través del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911 alteró la calma de la zona, requiriendo la presencia inmediata de las fuerzas de seguridad públicas.

Por requerimiento directo del mencionado sistema de emergencias, los efectivos de la Comisaría Octava se desplazaron con celeridad hacia el foco del conflicto. El destino del operativo fue un domicilio ubicado en la calle Pascual Soprano al 2.000. Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con una situación de extrema tensión que demandó una resolución perentoria para garantizar la integridad de las personas involucradas y restablecer el orden público en la comunidad.

Los hechos de violencia y la posterior aprehensión

El procedimiento policial derivó en la inmediata captura y resguardo del presunto agresor. La reconstrucción inicial de los hechos permitió identificar al atacante y detallar la cronología de los acontecimientos violentos que motivaron la intervención policial:

Identidad y edad de los involucrados: El sospechoso del ataque es un joven de 26 años de edad, mientras que la víctima damnificada resultó ser su expareja, una joven mujer de 24 años.

Inicio de las agresiones: El implicado se presentó directamente en el domicilio particular de la víctima, rompiendo los límites de la propiedad.

Destrucción del entorno: Una vez dentro del predio, el agresor ocasionó diversos daños materiales en la estructura y bienes de la vivienda.

Escalada de violencia física y verbal: Tras los destrozos en el inmueble, el individuo se tornó abiertamente agresivo con ella, incrementando el nivel de vulnerabilidad de la mujer de 24 años.

Ante la gravedad del escenario descripto, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión del ciudadano de 26 años de edad, quien fue sindicado de forma directa como el presunto autor material de los destrozos y las hostilidades. Paralelamente, y con el objetivo de encauzar el caso de manera formal, se invitó de forma expresa a la joven afectada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 8, activando de este modo las herramientas legales de protección y sanción vigentes.

Intervención judicial y el marco de contención ciudadana

Luego de que se completara el procedimiento en el lugar de la agresión de la calle Pascual Soprano al 2.000, el sujeto fue trasladado y alojado en la seccional de la Comisaría Octava. Los pormenores de la detención fueron comunicados formalmente a las autoridades correspondientes. El presunto agresor quedó a exclusiva disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Norte, organismo judicial desde donde se indicaron con precisión las medidas procesales e investigativas a seguir en las próximas horas para el debido esclarecimiento de la causa penal.

Este lamentable suceso vuelve a poner de manifiesto la necesidad de visibilizar los canales de ayuda y asistencia que el Estado dispone frente a las problemáticas de vulneración de derechos. Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género disponen de herramientas fundamentales de acompañamiento institucional:

Línea gratuita 144: Un canal especializado de asesoramiento y contención.

Línea 911: Para emergencias que requieran la presencia policial inmediata en el lugar del hecho.

Condiciones del servicio: Ambos canales telefónicos atienden de manera completamente anónima.

Disponibilidad total: Las vías de comunicación permanecen operativas las 24 horas del día, los 365 días del año.