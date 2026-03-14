Catamarca: condenaron a un hombre por robarle a un sacerdote

El juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago, condenó a Walter Matías Nieva a tres meses de prisión de cumplimiento efectivo tras hallarlo responsable del delito de hurto simple. Además, el magistrado lo declaró reincidente por cuarta vez.

La causa fue investigada por el fiscal de Instrucción N°9 del Distrito Sur, Jonathan Felsztyna. Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal y la defensora oficial N°2, Florencia González Pinto, arribaron a un acuerdo de juicio abreviado respecto de la pena.

En la audiencia, el juez escuchó los fundamentos de ambas partes y luego al imputado, quien reconoció su responsabilidad penal en el hecho. Tras ello, el magistrado homologó el acuerdo y dictó la condena de tres meses de prisión efectiva de cumplimiento inmediato, además de declararlo reincidente por cuarta vez.

Finalizada la audiencia, Nieva fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial de Catamarca, quedando la sentencia registrada como antecedente penal computable.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 20 de febrero por la tarde, cuando Nieva sustrajo una notebook marca Lenovo, modelo Ideapad, de color plateado, junto con su cable de alimentación.

El robo se produjo en un domicilio ubicado en calle Ayacucho al 1600, donde funciona la casa parroquial San José Obrero.