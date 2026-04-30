Secuestran mercadería y detienen a dos sospechosos con pedido judicial en Catamarca

A las 15:30 de la tarde de hoy, motoristas del COEM-Kappa, con la colaboración de efectivos de la Seccional Sexta, llevaron adelante un procedimiento en la intersección de avenida Güemes y calle Caseros, en respuesta a un requerimiento emitido por el SAE-911. La intervención se enmarca en los habituales operativos de control y prevención que se despliegan en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

En el lugar, los uniformados procedieron a la identificación de dos personas: un hombre de apellido Márquez, de 36 años, y una joven mujer de apellido Brizuela, de 29 años. Durante la inspección, ambos transportaban una serie de elementos cuya procedencia no pudo ser justificada en el momento, lo que derivó en su inmediato secuestro preventivo.

Elementos secuestrados y falta de acreditación

Los objetos que portaban Márquez y Brizuela fueron detallados por las autoridades como parte central del procedimiento. La imposibilidad de acreditar su legítima propiedad y procedencia motivó que quedaran en calidad de secuestro, conforme a los protocolos vigentes.

Entre los elementos incautados se encontraban:

Tres etiquetas de cigarrillos

Una caja de hamburguesas

Un picadillo

Dos prendas de vestir

Varios sahumerios

Este conjunto de artículos, heterogéneo en su composición, fue considerado relevante en el marco de las averiguaciones que se iniciaron de manera inmediata en el lugar del hecho.

Consulta de antecedentes y requerimiento judicial

En paralelo al secuestro de los elementos, el personal policial realizó una consulta en el sistema informático de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, una herramienta clave para verificar antecedentes y posibles requerimientos judiciales vigentes.

Como resultado de esta verificación, se estableció que sobre el sujeto identificado como Márquez pesaba un requerimiento judicial de arresto en averiguación del hecho, emitido por la Fiscalía de Instrucción de Cuarta Nominación. Este dato resultó determinante para profundizar la intervención policial y avanzar con las medidas correspondientes.

Vinculación con un presunto ilícito reciente

Las averiguaciones realizadas en el lugar permitieron a los uniformados tomar conocimiento de un hecho que habría ocurrido momentos antes del procedimiento. Según la información recabada, Márquez y Brizuela habrían sustraído los elementos mencionados de un local comercial de la zona.

Este dato aportó un nuevo eje a la intervención, al vincular directamente a los identificados con un presunto ilícito reciente. En virtud de ello, las autoridades procedieron no solo a mantener el secuestro de los objetos, sino también a aprehender a la joven mujer, quien quedó implicada en el mismo hecho.

Actuación judicial y medidas en curso

Concluido el procedimiento en la vía pública, los presuntos autores fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, desde donde se impartieron las directivas a seguir en el marco de la investigación.

En este contexto, se dispuso además invitar al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente, paso fundamental para formalizar el proceso judicial y avanzar en la determinación de responsabilidades.

La secuencia de los hechos —desde la alerta inicial del SAE-911, pasando por la identificación, el secuestro de los elementos, la verificación de antecedentes y la posterior aprehensión— evidencia un procedimiento que se desarrolló de manera articulada entre distintas dependencias policiales y bajo supervisión judicial.