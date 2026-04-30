Asamblea legislativa: estos van a ser los cortes de tránsito de mañana

Con motivo de la Asamblea Legislativa Provincial de mañana viernes 1° de Mayo, la que dará inicio al Período 137° de Sesiones Ordinarias, la Jefatura General de Policía dispuso un operativo especial de seguridad que impactará en la circulación del centro de la ciudad. El acto se realizará el viernes 1 de mayo, a partir de las 08:30 horas, en la sala "Julio Sánchez Gardel" del Cine Teatro Catamarca.

El dispositivo fue diagramado por el Departamento Operaciones Policiales de la Policía de la Provincia, que informó a la comunidad sobre una serie de medidas destinadas a garantizar el orden público y el normal desarrollo del evento institucional. En ese marco, se anticipó que desde las 06:30 horas se implementarán cortes en distintos puntos estratégicos.

Calles afectadas y restricciones de circulación

El operativo contempla la interrupción total del tránsito vehicular en varias arterias céntricas, con el objetivo de facilitar el despliegue logístico y prevenir cualquier tipo de perturbación durante la jornada.

Las intersecciones que permanecerán afectadas son las siguientes:

Maipú y San Martín

Maipú y República

Esquiú y Sarmiento

Esquiú y Rivadavia

Salta y República

Salta y San Martín

Chacabuco y Sarmiento

Chacabuco y Rivadavia

Estas restricciones se aplicarán desde las primeras horas de la mañana y abarcarán el perímetro cercano al lugar donde se llevará a cabo la Asamblea Legislativa.

Recomendaciones

Desde el área operativa de la Policía se solicitó a los vecinos y conductores abstenerse de circular y estacionar en las zonas mencionadas, a fin de evitar inconvenientes y contribuir al correcto funcionamiento del dispositivo de seguridad.

La medida apunta a reducir la congestión vehicular y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de una actividad institucional de relevancia. En ese sentido, el operativo busca ordenar el flujo de tránsito y minimizar riesgos asociados a la concentración de personas y autoridades en el área.

El despliegue previsto responde a la necesidad de asegurar el normal desenvolvimiento del evento, en un contexto donde se espera la presencia de distintos actores vinculados al ámbito legislativo y gubernamental. La planificación incluye no solo la regulación del tránsito, sino también la coordinación de recursos humanos y logísticos en el área afectada.

El accionar policial se enmarca en una estrategia preventiva que prioriza la organización del espacio público, la seguridad de los asistentes y la fluidez del acto oficial.

Impacto en el tránsito

La implementación de este dispositivo tendrá un impacto directo en la circulación habitual del centro capitalino durante la mañana del viernes. Las autoridades insisten en la importancia de respetar las indicaciones para evitar demoras y facilitar el trabajo del personal desplegado.

El operativo forma parte de una serie de acciones que acompañan la apertura de sesiones legislativas, un acto que marca el inicio formal de la actividad parlamentaria en el ámbito provincial.

En este contexto, la coordinación entre organismos y la colaboración de la comunidad resultan fundamentales para garantizar que la jornada se desarrolle sin inconvenientes, en un entorno ordenado y seguro.