Catamarca: controlaron un incendio forestal en San José que afectó dos fincas

Un incendio forestal se registró durante la tarde del viernes en la localidad de San José, departamento Santa María, y movilizó a los Bomberos Voluntarios de la zona.

Según se informó, efectivos policiales alertaron sobre un foco ígneo detectado a la vera de la Ruta Nacional 40, en inmediaciones del cementerio municipal.

Una dotación de bomberos acudió rápidamente al lugar y logró controlar y extinguir las llamas, evitando que el incendio continuara propagándose.

Como consecuencia del siniestro, el fuego afectó dos fincas contiguas y consumió ejemplares de algarrobos y álamos. Además, existió riesgo de que las llamas alcanzaran una plantación de nogales, aunque la rápida intervención permitió evitar mayores daños.