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Catamarca: controlaron un incendio forestal en San José que afectó dos fincas

El foco ígneo se registró en inmediaciones del cementerio municipal, sobre la Ruta Nacional 40. Las llamas consumieron árboles y existió riesgo de que el fuego alcanzara una plantación de nogales.

18 Julio de 2026 07.11

Un incendio forestal se registró durante la tarde del viernes en la localidad de San José, departamento Santa María, y movilizó a los Bomberos Voluntarios de la zona.

Según se informó, efectivos policiales alertaron sobre un foco ígneo detectado a la vera de la Ruta Nacional 40, en inmediaciones del cementerio municipal.

Una dotación de bomberos acudió rápidamente al lugar y logró controlar y extinguir las llamas, evitando que el incendio continuara propagándose.

Como consecuencia del siniestro, el fuego afectó dos fincas contiguas y consumió ejemplares de algarrobos y álamos. Además, existió riesgo de que las llamas alcanzaran una plantación de nogales, aunque la rápida intervención permitió evitar mayores daños.

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Catamarca Incendio San José Santa María

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