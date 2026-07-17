Catamarca: conductor ebrio provocó un choque múltiple y amenazó de muerte a un vecino

A las 03:30 de la madrugada de hoy, una alerta emitida por el SAE-911 movilizó a efectivos de la Comisaría Departamental Tinogasta hasta el barrio La Paz, en la ciudad de Tinogasta, departamento homónimo, donde se desarrolló un procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre de apellido Rasgido, de 40 años, y el secuestro de una camioneta Ford EcoSport.

La rápida intervención policial permitió controlar una situación que, de acuerdo con la información oficial, comenzó cuando el conductor circulaba a bordo del mencionado vehículo en aparente estado de ebriedad, circunstancia que derivó en una serie de hechos ocurridos en un mismo episodio.

Pérdida de control y daños materiales

Según se informó, por causas que aún se tratan de establecer, el conductor perdió el control de la camioneta Ford EcoSport mientras transitaba por el sector.

Como consecuencia de esa maniobra, el vehículo impactó contra dos automóviles que se encontraban estacionados frente a un domicilio de la zona, ocasionando daños materiales en ambas unidades.

El episodio alteró la tranquilidad del barrio durante la madrugada y requirió la inmediata presencia del personal policial, que acudió al lugar tras recibir la comunicación del sistema de emergencias.

Test de alcoholemia positivo

Un aspecto relevante del procedimiento fue la realización del test de alcoholemia al conductor por parte del personal policial.

De acuerdo con lo informado, el examen arrojó resultado positivo, confirmando que el hombre presentaba alcohol en sangre al momento de ser controlado por las autoridades.

Este resultado quedó incorporado al procedimiento llevado adelante por los efectivos intervinientes y forma parte de las actuaciones que fueron puestas a disposición de la Justicia.

Intervención judicial y actuaciones

Tras concretarse la aprehensión, el hombre fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial en feria, organismo que tomará intervención en el marco de la investigación correspondiente.

Asimismo, las autoridades invitaron al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente, a fin de que queden formalizadas las actuaciones vinculadas tanto a los daños materiales ocasionados como a las amenazas denunciadas durante el episodio.