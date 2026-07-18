Catamarca: entró a una casa, robó un celular y terminó detenido

Durante la tarde de hoy, a las 19:10, personal de la Comisaría Novena arribó al barrio Madre Teresa de Calcuta luego de ser alertado por el SAE-911. La intervención se inició a partir del aviso de un hombre de 32 años de edad, quien manifestó que un sujeto habría ingresado a su vivienda y le habría sustraído un teléfono celular.

Según lo informado por el damnificado, el elemento sustraído era un equipo Samsung A03, acompañado de su respectivo cargador. Tras concretar la acción, el presunto autor habría escapado del lugar.

En el mismo procedimiento, los efectivos policiales entrevistaron a otro hombre, de 36 años, quien aportó un segundo relato vinculado al mismo episodio. El vecino indicó que una persona con características similares habría intentado ingresar a su domicilio, aparentemente con intenciones de perpetrar un delito.

Ante estas situaciones, ambos damnificados fueron invitados a realizar las denuncias penales correspondientes en el Precinto Judicial N° 9, con el objetivo de formalizar sus presentaciones.

El recorrido policial y la aprehensión del presunto autor

Con los datos aportados por los vecinos, los uniformados ampliaron de inmediato el recorrido preventivo por la zona. La búsqueda permitió que, en la esquina de las calles Jorge Alemán y Domingo Bravo, los efectivos localizaran y aprehendieran al presunto responsable de los hechos.

El aprehendido fue identificado como un joven de apellido Cabrera, de 25 años de edad, quien quedó vinculado a las actuaciones iniciadas a partir de los testimonios brindados por los damnificados.

Durante la intervención, además, los policías lograron recuperar el elemento denunciado como sustraído: el teléfono celular Samsung A03 junto con su cargador, objetos que quedaron en calidad de secuestro.

Intervención de la Justicia y continuidad de las actuaciones

Luego de la aprehensión, el joven de apellido Cabrera (25) fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente. Su situación quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, organismo desde el cual se indicaron las medidas a seguir.

El procedimiento se desarrolló a partir de una secuencia iniciada con la alerta recibida por el SAE-911, continuada con la toma de testimonios de los damnificados, el despliegue policial en el sector y la posterior localización del presunto autor en la intersección de Jorge Alemán y Domingo Bravo.