Extraditaron a La Rioja a un joven detenido en Pomán

Un procedimiento conjunto entre fuerzas policiales de Catamarca y La Rioja permitió concretar la extradición de una persona que permanecía privada de la libertad en el departamento Pomán, en cumplimiento de un exhorto judicial.

La medida fue ejecutada por personal de la División Investigaciones, Sección Robos y Hurtos de la Policía de La Rioja, cuyos efectivos se presentaron en la Comisaría Departamental Pomán para dar cumplimiento a la disposición judicial correspondiente.

Como resultado del procedimiento, los uniformados procedieron a trasladar hacia la provincia de La Rioja a un joven de apellido Centeno, de 29 años, quien permanecía alojado en la dependencia policial de Pomán. La extradición se desarrolló en el marco de las actuaciones judiciales vigentes y conforme a las disposiciones emitidas por las autoridades competentes.

Pedido de captura nacional

Según la información oficial, Centeno permanecía privado de la libertad debido a que registraba un pedido de captura y detención a nivel nacional, requerido por la Justicia de La Rioja.

Ese requerimiento judicial motivó que, una vez detenido días atrás por personal de la Comisaría Departamental Pomán, el joven quedara alojado en esa dependencia policial mientras se cumplían los pasos procesales necesarios para concretar su traslado. La existencia del pedido de captura nacional fue el fundamento que dio origen al procedimiento de extradición realizado por los efectivos de la Policía de La Rioja.

Con la presentación del personal de la División Investigaciones, Sección Robos y Hurtos, se cumplimentó el exhorto judicial que permitió avanzar con el traslado del detenido hacia la jurisdicción que había solicitado su captura.

La intervención de las fuerzas policiales

El operativo se llevó adelante mediante la actuación coordinada entre la Policía de La Rioja y la Comisaría Departamental Pomán, donde el joven permanecía alojado desde su detención.

Los efectivos de la fuerza riojana se trasladaron hasta la dependencia policial catamarqueña para ejecutar la medida judicial y efectuar la extradición de la persona requerida. La intervención respondió al cumplimiento de un exhorto judicial y permitió que el detenido fuera trasladado hacia la provincia donde era requerido por la Justicia.

De esta manera, las actuaciones policiales se desarrollaron conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de diligencias judiciales entre distintas jurisdicciones.

Intervención del Juzgado de Control de Garantías

En el desarrollo del procedimiento también tomó intervención el Juzgado de Control de Garantías de la ciudad de Andalgalá.

De acuerdo con la información difundida, ese organismo judicial fue informado de lo acontecido y desde allí se impartieron las medidas que debían seguirse para la correcta ejecución del procedimiento. La participación del Juzgado permitió dar continuidad a las actuaciones correspondientes y garantizar el cumplimiento de las disposiciones judiciales relacionadas con la extradición.