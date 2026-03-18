Juicio por abuso: declararon la culpabilidad del tío de la víctima

El desenlace de un juicio vertiginoso

En una resolución que marca un punto de inflexión en el proceso judicial iniciado formalmente el pasado martes, se ha dictado el veredicto de culpabilidad contra el hombre que llegó al banquillo de los acusados por agredir sexualmente a su sobrina. El proceso, que avanzó con celeridad en los tribunales, puso bajo la lupa un caso que se remonta específicamente al año 2019, fecha en la que se situaron los hechos denunciados que dieron origen a la instrucción penal y que finalmente fueron ventilados en el debate oral tras años de espera.

Reconfiguración de la acusación y cambio en la calificación legal

Uno de los puntos más relevantes de la jornada fue la sustancial modificación en la figura penal aplicada por el tribunal al momento de dictar sentencia. Es fundamental destacar que la acusación inicial contra el imputado —vínculo de parentesco mediante al tratarse del tío de la víctima— se fundamentaba originalmente en el delito de Abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado. Sin embargo, tras el análisis de las pruebas y los testimonios recogidos desde el inicio de las audiencias esta semana, el tribunal optó por una resolución distinta a la planteada en la elevación a juicio.

El imputado fue declarado culpable, pero por un delito menor incluido en la plataforma fáctica original presentada por la fiscalía. La condena definitiva se estableció bajo la figura de abuso sexual con acceso carnal continuado, lo que representa un giro técnico en la causa. Esta resolución implica que, si bien el magistrado consideró probada la existencia del acceso carnal y la persistencia de los ataques de forma prolongada en el tiempo, los agravantes específicos que se sostenían en la acusación inicial no fueron los que finalmente sustentaron el fallo de culpabilidad emitido en la jornada de hoy.

La audiencia de cesura y la responsabilidad del magistrado

Tras la lectura del veredicto, el proceso ha pasado de forma inmediata a la instancia crítica de la audiencia de cesura. En este estadio del juicio, el debate ya no gira en torno a la existencia del hecho o la responsabilidad del acusado, cuestiones que ya han quedado firmemente establecidas con la declaración de culpabilidad, sino que se centra estrictamente en la imposición de la pena que el condenado deberá cumplir de manera efectiva.

En esta fase final, el juez Miguel Lozano tiene la responsabilidad de dictar la sentencia definitiva tras escuchar los argumentos y pedidos de las partes intervinientes. Durante la audiencia, tanto la fiscalía como la querella y la defensa técnica exponen sus pretensiones punitivas basándose en la nueva calificación legal establecida por el tribunal. El magistrado deberá ahora ponderar estas solicitudes para fijar los años de prisión que corresponden al culpable, cerrando así un ciclo judicial que buscaba dar respuesta institucional a los graves hechos perpetrados en el año 2019.

Resolución de la audiencia de cesura

En una jornada de definiciones judiciales, se continuó de inmediato con la audiencia de cesura para fijar el monto de la pena tras la declaración de culpabilidad del acusado. En esta instancia decisiva, la fiscalía y la asesora de menores solicitaron de manera conjunta que se aplicara una pena de 8 años de prisión efectiva. Por su parte, la defensa técnica del imputado solicitó una morigeración de la sanción, requiriendo un total de 6 años y medio.

Finalmente, el juez director del proceso, Miguel Lozano, resolvió la controversia jurídica al establecer una pena de 8 años de prisión efectiva para el hombre hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal continuado. Con esta sentencia, el magistrado validó el pedido de la parte acusadora, fijando el cumplimiento de la condena de manera inmediata por los hechos que fueron materia de juzgamiento desde el inicio del debate el pasado martes.