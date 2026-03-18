Un joven detenido tras robar a su propia madre

La tranquilidad de la zona este de la Capital se vio sacudida por un hecho que trasciende la inseguridad convencional para adentrarse en la compleja trama de los vínculos filiales. Lo que comenzó como una disputa en el seno de un hogar terminó en una necesaria intervención de la fuerza pública cuando una mujer de 40 años se vio obligada a denunciar a su propio hijo ante las autoridades competentes.

El procedimiento se inició formalmente tras un llamado de emergencia al SAE-911, el cual alertó de inmediato a los efectivos de la Comisaría Tercera. Al arribar al lugar de los hechos, el personal policial mantuvo una entrevista con la damnificada, quien relató con precisión cómo el joven le había sustraído pertenencias tecnológicas de valor antes de emprender una veloz huida del domicilio. El caso tomó un cariz oficial cuando la mujer proporcionó los detalles de la vestimenta y las características físicas del sospechoso, permitiendo la activación de un protocolo de rastrillaje inmediato por las inmediaciones.

El operativo cerrojo y la recuperación del bien sustraído

La eficacia del despliegue policial permitió que la búsqueda culminara con éxito en un punto neurálgico de la ciudad. En la intersección de las avenidas Alem y Arroyo Fariñango, los uniformados lograron interceptar y aprehender al presunto autor del hecho, quien fue identificado fehacientemente con el apellido Bobanyi, de 20 años de edad.

Durante el procedimiento de rigor realizado en la vía pública, la policía logró recuperar la totalidad de lo denunciado por la madre del aprehendido. Se trataba de una Netbook marca Edunec de color negro, la cual era transportada por el joven junto con su respectivo cargador. El aparato tecnológico fue puesto bajo custodia y quedó legalmente en calidad de secuestro, sirviendo como prueba material del ilícito cometido momentos antes en la vivienda familiar.

Situación procesal y actuaciones judiciales

Tras su captura, el joven Bobanyi fue trasladado y alojado en la seccional policial correspondiente, donde permanece privado de su libertad. La causa ha quedado bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que ya ha tomado las riendas de la investigación para determinar las responsabilidades legales del implicado.

Desde dicha unidad judicial se impartieron de forma inmediata las directivas procesales necesarias para cumplimentar el expediente. El caso genera una fuerte repercusión local, no solo por la naturaleza del robo, sino por la vulneración del vínculo de confianza entre madre e hijo, un factor que ahora queda bajo el análisis de la justicia ordinaria.