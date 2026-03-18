Caso Jeremías Monzón: confirman la prisión de la única adulta imputada

Un fallo que ratifica la acusación fiscal

El proceso judicial por el asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años cuyo crimen conmocionó a la provincia de Santa Fe, sumó este miércoles un capítulo determinante en los Tribunales provinciales. En una resolución de segunda instancia, la Justicia santafesina ratificó la medida de coerción más severa para la única persona mayor de edad involucrada en el expediente, consolidando la hipótesis fiscal sobre la existencia de una estructura de colaboración adulta en un hecho ejecutado mayoritariamente por menores.

La decisión fue rubricada por el juez Alejandro Tizón, quien tuvo a su cargo la revisión de la medida cautelar. El magistrado desestimó los agravios y argumentos presentados por los abogados defensores de la acusada, confirmando de manera categórica la resolución dictada originalmente en primera instancia. Para el juez, el estado de la investigación permite sostener con el grado de probabilidad necesario que la imputada tuvo un rol activo en el desarrollo del trágico suceso.

El rol de Nadia Juárez y la acusación de partícipe necesaria

La situación procesal de Nadia Juárez se presenta como el eje central de la responsabilidad adulta en el caso. Juárez, quien es madre de una de las menores implicadas en el homicidio, permanece detenida bajo una calificación legal de extrema gravedad. Según los elementos de convicción recabados hasta el momento, la fiscalía sostiene que la mujer habría tenido una participación secundaria fundamental, colaborando de manera directa con los adolescentes durante la comisión del crimen.

La imputación no se limita únicamente al momento del ataque, sino que se extiende a las maniobras posteriores. Los investigadores cuentan con indicios que señalan a Juárez como pieza clave en la presunta destrucción de pruebas, una acción que habría tenido como objetivo encubrir el accionar de los jóvenes y entorpecer el normal avance de la justicia. Debido a la peligrosidad procesal y la gravedad del hecho, la mujer continuará privada de su libertad bajo la figura técnica de partícipe necesaria.

Una audiencia marcada por el reclamo de justicia

La jornada judicial de este miércoles contó con una carga emotiva y de tensión significativa. La audiencia, desarrollada en la sede de los Tribunales, tuvo entre sus presentes a Romina, la madre de la víctima. La progenitora de Jeremías Monzón manifestó ante las autoridades su profunda preocupación y angustia ante la posibilidad de que la imputada pudiera recuperar la libertad antes de la llegada del juicio oral.

Por su parte, la acusada participó de la instancia judicial de manera virtual, ya que se encuentra actualmente alojada en un penal de mujeres en la ciudad de Rosario. El contacto remoto permitió cumplir con los plazos procesales mientras la mujer permanece bajo estricta custodia del servicio penitenciario. La presencia de la familia de Monzón en la sala reafirmó el fuerte reclamo de justicia que sostiene el entorno del adolescente asesinado desde el primer día.

El estatus legal de los menores involucrados

Uno de los puntos más complejos de la causa reside en la composición del grupo que perpetró el ataque, conformado casi en su totalidad por menores de edad. La resolución del juez Tizón también permitió actualizar el estado de los demás implicados:

Hija de Nadia Juárez (16 años): Debido a su edad, permanece alojada en un centro de régimen cerrado para menores , bajo un sistema de tutela y privación de la libertad diferenciado.

Debido a su edad, permanece alojada en un , bajo un sistema de tutela y privación de la libertad diferenciado. Otros dos acusados (14 años): Por su rango etario, fueron declarados legalmente inimputables. En consecuencia, han quedado bajo la órbita de organismos de niñez, fuera del sistema penal convencional.

La causa por el crimen de Jeremías Monzón continúa su avance en la etapa de instrucción, con Juárez como la única persona que enfrentaría las penas más altas previstas en el Código Penal para adultos. Mientras tanto, el Ministerio Público de la Acusación sigue recolectando pericias para blindar la acusación antes de la elevación a juicio, en un contexto de vigilia constante por parte de la comunidad santafesina.