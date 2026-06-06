Catamarca: denunció que su ex la insultó y la amenazó durante una llamada

Una denuncia penal presentada en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y Género dio origen a una serie de actuaciones investigativas que culminaron con un procedimiento judicial en un inmueble ubicado en la ciudad. La presentación fue realizada por una mujer mayor de edad, quien manifestó ante las autoridades que su expareja la habría insultado y amenazado mediante una llamada telefónica.

A partir de los hechos denunciados, se puso en marcha el mecanismo institucional previsto para este tipo de situaciones, con la intervención de personal especializado en la investigación de casos vinculados a violencia familiar y de género. La denuncia permitió abrir una línea de trabajo orientada a reunir elementos de interés para la causa y avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias expuestas por la presunta víctima.

Intervención de personal especializado

Tras llevar a cabo tareas propias de su especialidad, efectivos de la División Violencia Familiar y de Género, dependientes del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia, desarrollaron las diligencias correspondientes en el marco de la investigación.

La participación de esta unidad especializada se produjo con el objetivo de profundizar las averiguaciones relacionadas con los hechos denunciados. Como resultado de esas tareas, los investigadores avanzaron con una medida judicial que los llevó hasta un local ubicado en la calle Ministro Dulce al 1.100.

El procedimiento se desarrolló en el marco de las actuaciones impulsadas por la denuncia y bajo las directivas impartidas por las autoridades judiciales competentes, que supervisaron el avance de la investigación.

Registro domiciliario en un local de calle Ministro Dulce

En cumplimiento de las medidas dispuestas en la causa, los efectivos se constituyeron en el local señalado y procedieron a materializar un registro domiciliario. La diligencia se concretó como parte de las acciones investigativas orientadas a la obtención de elementos que pudieran resultar de interés para el expediente.

El procedimiento fue llevado adelante siguiendo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que interviene en la investigación y que dispuso las acciones correspondientes para avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

La medida permitió a los investigadores inspeccionar el lugar en busca de evidencia vinculada con la denuncia radicada por la mujer, en una causa que se encuentra bajo análisis judicial.

Secuestro de un teléfono celular

Como resultado del registro efectuado en el inmueble, el personal interviniente procedió al secuestro de un teléfono celular Samsung, elemento que fue considerado de interés para la investigación en curso.

El dispositivo fue inmediatamente puesto a disposición de la Justicia interviniente, que continúa con el seguimiento de la causa y la evaluación de las evidencias incorporadas al expediente.