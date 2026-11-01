Siniestro en Recreo dejó dos heridos y un detenido que se había fugado

Un siniestro vial registrado en la ciudad de Recreo, departamento La Paz, dejó como saldo dos personas lesionadas y derivó en un procedimiento policial que culminó con el arresto de un hombre de 29 años y el secuestro de un automóvil que estaría vinculado con el hecho.

El episodio fue conocido por efectivos de la Comisaría Departamental Recreo, quienes recibieron información sobre una colisión ocurrida en inmediaciones del barrio San Nicolás, en esa ciudad del este catamarqueño.

A partir de la comunicación recibida, numerarios de la dependencia policial se trasladaron hasta el lugar señalado para verificar lo sucedido y realizar las primeras actuaciones correspondientes. Una vez allí, constataron la existencia de un siniestro vial en el que habían participado una motocicleta y un automóvil.

De acuerdo con la información policial, el rodado menor era una Gilera Smash de 110 centímetros cúbicos, de color blanco, en la que circulaban dos personas identificadas como Karen Micaela Toledo, de 26 años, y Carlos Javier Cabrera, de 46.

Por causas que todavía se tratan de establecer, la motocicleta habría sido colisionada por un automóvil cuyo conductor, después del impacto, se dio a la fuga sin permanecer en el lugar del accidente.

Dos motociclistas sufrieron lesiones

Como consecuencia de la colisión, tanto Karen Micaela Toledo como Carlos Javier Cabrera sufrieron lesiones que requirieron asistencia de profesionales de la salud.

Ante la situación, se solicitó la intervención de facultativos médicos del Hospital Zonal Dr. Liborio Forte, quienes brindaron la atención correspondiente a las dos personas que se desplazaban en la motocicleta. La asistencia sanitaria constituyó una de las primeras intervenciones posteriores al siniestro, mientras que en paralelo comenzaron las actuaciones destinadas a documentar las circunstancias del hecho.

Tras constatar el siniestro y tomar conocimiento de las consecuencias para los ocupantes de la motocicleta, intervinieron Peritos de la División Criminalística, quienes llevaron adelante las tareas propias de su especialidad.

Las labores se realizaron bajo las directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las indicaciones sobre los pasos que debían seguirse en el marco de la investigación.

Fugado y encontrado

La investigación continuó con distintas averiguaciones practicadas por el personal interviniente. Como resultado de esas tareas, los efectivos lograron avanzar en la identificación del presunto conductor del automóvil involucrado en el siniestro.

Más tarde, los policías se constituyeron en el barrio Fuerza Aérea, también ubicado en la ciudad de Recreo, donde desarrollaron un nuevo procedimiento. En esta oportunidad, participaron conjuntamente efectivos de la Comisaría Departamental Recreo y sus pares de los Grupos Especial de Apoyo (GEA) y Policía Motorizada (GPM).

El despliegue permitió concretar el arresto de un joven de apellido Santillán, de 29 años, señalado como el presunto autor del hecho investigado.

Durante el mismo procedimiento, los efectivos también procedieron al secuestro de un automóvil Volkswagen de color amarillo, vehículo que quedó vinculado con las actuaciones relacionadas con el siniestro vial.