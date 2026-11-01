Operativos en Catamarca: secuestraron 41 vehículos

Durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, efectivos de distintas dependencias policiales llevaron adelante una serie de operativos de seguridad y prevención en San Fernando del Valle de Catamarca y localidades del interior provincial, que concluyeron con el secuestro de 41 vehículos por distintas infracciones a las normas vigentes de tránsito.

Los procedimientos comprendieron controles vehiculares, recorridos preventivos e identificación de personas en las respectivas jurisdicciones, como parte de las tareas desplegadas por las fuerzas de seguridad para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y controlar la circulación de rodados.

El operativo tuvo un alcance territorial que incluyó diferentes sectores de la Capital y localidades de los departamentos Valle Viejo, Santa María, Tinogasta y Capayán. Para concretar las intervenciones participaron efectivos de varias comisarías y seccionales, que desarrollaron las tareas de manera simultánea durante la franja nocturna y las primeras horas del día.

La modalidad de trabajo contempló tanto la instalación de controles para verificar los vehículos que circulaban por las distintas jurisdicciones como los recorridos preventivos realizados por el personal policial. También se llevaron adelante procedimientos de identificación de personas.

Quiénes intervinieron en los procedimientos

El despliegue involucró a numerarios de las Seccionales Tercera, Cuarta, Séptima, Octava, Décima Primera y Décima Segunda de la Capital, además de efectivos de las dependencias policiales de San Isidro y San José, correspondientes a los departamentos Valle Viejo y Santa María, respectivamente.

A estos recursos se sumaron las Comisarías Departamentales Tinogasta y Chumbicha, esta última perteneciente al departamento Capayán. La participación de estas dependencias permitió extender los controles a distintas jurisdicciones, tanto en el ámbito capitalino como en localidades del interior provincial.

Las tareas estuvieron orientadas a controlar la circulación vehicular, desarrollar recorridos preventivos e identificar a las personas que se encontraban en las zonas comprendidas por los procedimientos.

Secuestraron 34 motocicletas, seis automóviles y una camioneta

Al finalizar los operativos, el resultado informado por la Policía fue el secuestro de 41 vehículos, correspondientes a distintas categorías y cilindradas.

El detalle de los rodados retirados de circulación quedó conformado de la siguiente manera:

34 motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

Seis automóviles.

Una camioneta.

Las motocicletas representaron la mayor cantidad de vehículos secuestrados durante los procedimientos. En total, fueron 34 unidades, sin distinción de marcas ni cilindradas en el detalle comunicado. A ellas se sumaron seis automóviles y una camioneta, completando los 41 rodados alcanzados por las medidas adoptadas durante los controles.

Los secuestros se concretaron debido a que sus respectivos conductores habían infringido disposiciones contempladas en la legislación vigente. Según la información policial, las irregularidades detectadas encuadraban en lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y el Código de Faltas de la Provincia.

Las infracciones y el procedimiento administrativo

La intervención policial no concluyó con la detección de las infracciones y el retiro de los vehículos de circulación. En cada caso, los efectivos procedieron a cumplir con las actuaciones administrativas correspondientes. De acuerdo con lo informado, una vez constatados los incumplimientos, el personal policial labró las respectivas actas de infracción, dejando asentadas las faltas detectadas durante los controles.

Posteriormente, los rodados secuestrados fueron trasladados y remitidos a las dependencias policiales correspondientes, donde quedaron alojados luego de los procedimientos realizados.

La medida alcanzó a conductores que habían infringido tanto la normativa nacional que regula el tránsito como las disposiciones establecidas en el Código de Faltas provincial.