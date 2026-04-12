Catamarca: un detenido por agredir a su pareja

Un nuevo episodio vinculado a violencia de género motivó un procedimiento policial en el departamento Valle Viejo, donde efectivos del Grupo Infantería de Zona Norte concretaron la aprehensión de un hombre de 44 años, señalado como sospechoso de haber agredido a su pareja, una mujer de 41 años, en la localidad de Sumalao.

El hecho se registró en el barrio Las Vías Oeste, sector hasta el que se desplazaron los numerarios policiales luego de tomar intervención en el caso. Allí, conforme a la información suministrada, los uniformados procedieron a reducir y aprehender al sospechoso, quien quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.

El procedimiento

La intervención fue ejecutada por numerarios del Grupo Infantería de Zona Norte, quienes arribaron al barrio Las Vías Oeste de la localidad de Sumalao, en el departamento Valle Viejo, donde se habría producido la agresión.

En ese lugar, los efectivos aprehendieron a un hombre de 44 años, sindicado como presunto autor de un episodio de violencia contra su pareja. De acuerdo con la información oficial, la actuación policial se concentró en asegurar el lugar, controlar la situación y poner al sospechoso bajo custodia.

Traslado a la Comisaría de Sumalao

Una vez concretada la aprehensión, el hombre fue trasladado y alojado en la Comisaría de Sumalao, dependencia que interviene por razones de jurisdicción.

El sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que será la encargada de avanzar con las medidas procesales correspondientes en función de los elementos reunidos.

De este modo, la causa ingresó formalmente en la órbita judicial para la evaluación de responsabilidades y la continuidad de la investigación.

La denuncia

En paralelo con la actuación sobre el sospechoso, las autoridades informaron que la mujer damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 10.

Ese paso resulta clave para la incorporación formal del testimonio de la víctima dentro del expediente y para la eventual adopción de nuevas medidas de protección o investigación. La actuación policial dejó así establecidos los canales institucionales para que el caso continúe su curso en sede judicial, con la intervención tanto de la dependencia policial como del organismo judicial correspondiente.

Junto con la información del procedimiento, se recordó que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con líneas de asistencia permanentes para solicitar ayuda, orientación o intervención inmediata.

Los canales habilitados son la Línea gratuita 144 y de Emergencias el 911.