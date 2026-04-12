Catamarca: un detenido por amenazas e incidentes en un local bailable

Un procedimiento llevado a cabo en la localidad de Fiambalá, departamento Tinogasta, culminó con la aprehensión de un hombre de 35 años, sospechado de haber protagonizado un episodio de violencia y amenazas en el interior de un local bailable.

De acuerdo con la información suministrada, el hecho ocurrió mientras numerarios de la Comisaría de Fiambalá desarrollaban tareas de despeje en un local nocturno de esa jurisdicción. En ese contexto, los efectivos intervinieron al advertir una situación conflictiva que involucraba a un hombre de apellido Paredes (35).

Según se detalló, el sujeto habría intentado agredir físicamente a otra persona, situación que motivó la inmediata actuación del personal policial presente en el lugar. La intervención buscó neutralizar el incidente y restablecer el orden en medio del operativo preventivo que se estaba realizando.

Amenazas a los uniformados y aprehensión

Lejos de desactivarse con la presencia policial, el episodio escaló cuando el hombre, siempre de acuerdo con la información oficial, habría amenazado a los uniformados que participaban del procedimiento. Ese comportamiento derivó en su aprehensión inmediata, en el marco de las facultades de actuación de la fuerza durante el operativo desplegado en el local bailable.

La secuencia se desarrolló en pocos minutos y concluyó con el traslado del sospechoso hacia la dependencia policial, donde quedó alojado mientras avanzaban las actuaciones correspondientes.

Quedó a disposición de la Fiscalía

Tras concretarse la aprehensión, el hombre fue trasladado y alojado en la seccional, quedando a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción.

Desde esa sede judicial se indicaron las medidas a seguir, en el marco de la investigación del episodio ocurrido durante el operativo de despeje.

La actuación coordinada entre el personal de la Comisaría de Fiambalá y la autoridad judicial permitió encauzar rápidamente el procedimiento, preservando el control de la situación en el local bailable y dando intervención inmediata a la Justicia.

De esta manera, el caso quedó formalmente bajo la órbita de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción, que avanzará con las diligencias procesales correspondientes sobre la conducta atribuida al sospechoso.

El hecho vuelve a poner el foco sobre la intervención preventiva de las fuerzas de seguridad en espacios nocturnos, particularmente durante operativos de despeje, donde la rápida respuesta ante episodios de violencia resulta clave para evitar una escalada mayor dentro y fuera de los locales bailables.