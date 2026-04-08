Catamarca: un detenido por robo en una vivienda capitalina

Un procedimiento policial desarrollado en el oeste de la Capital terminó con la aprehensión de un hombre de 32 años, sospechado de haber intentado ingresar a una vivienda con fines ilícitos.

La intervención se originó a partir de un requerimiento cursado por el SAE-911, que dispuso el desplazamiento de efectivos de la Comisaría Cuarta hasta la calle Caseros al 100.

Al arribar al lugar, el personal policial encontró a sus pares del COEM-Kappa con un sujeto ya reducido y aprehendido. Se trataba de un hombre de apellido Lobo (32), quien había sido señalado en ese momento por un vecino como el presunto autor del intento de ilícito.

La denuncia del vecino

Según se informó, fue un hombre de 53 años quien sindicó al sospechoso como la persona que habría intentado ingresar a su domicilio con intenciones de cometer un ilícito.

Ese señalamiento directo resultó determinante para que el personal interviniente avanzara con el procedimiento y formalizara la aprehensión del sospechoso en el lugar. La rápida articulación entre el aviso al sistema de emergencias, la presencia del COEM-Kappa y la llegada de efectivos de la Comisaría Cuarta permitió contener la situación en inmediaciones del domicilio afectado.

Secuestro de una batería, un cuchillo y una tijera

Durante el procedimiento, los uniformados realizaron una inspección sobre las pertenencias del aprehendido y detectaron que llevaba ocultos diversos elementos.

Entre los objetos secuestrados se detalló:

Una (01) batería de motocicleta marca Dynamic

Un (01) cuchillo tipo tramontina

Una (01) tijera

De acuerdo con la información oficial, el sujeto no supo acreditar la legítima procedencia de esos elementos, motivo por el cual fueron incautados en calidad de secuestro. La presencia de la batería de motocicleta y de los elementos cortantes pasó a formar parte de las actuaciones labradas durante el operativo.

Una vez finalizadas las tareas en el lugar, se invitó al damnificado a radicar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N° 4, a fin de formalizar el hecho denunciado y aportar mayores precisiones sobre el intento de ingreso al inmueble.

En paralelo, el hombre aprehendido fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia. Tomó intervención en el caso la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar respecto del sospechoso y de los elementos secuestrados.