Catamarca: detienen a un hombre tras una brutal agresión a su ex en plena vía pública

A las 13:45 de hoy, una escena de extrema violencia se desarrolló en la avenida Italia al 100, donde un hombre de 33 años fue aprehendido luego de protagonizar una violenta agresión física contra su expareja, una joven mujer de 25 años de edad. El hecho, alertado a través del SAE-911, movilizó rápidamente a los motoristas del COEM-Kappa, quienes acudieron al lugar para intervenir en una situación que ya había escalado en gravedad.

De acuerdo con la información oficial, el sujeto habría atacado a la mujer en la vía pública, generando un cuadro de lesiones que requirió atención médica inmediata. La contundencia del ataque —una verdadera golpiza que dejó a la víctima en estado de vulnerabilidad— marcó el tono de un episodio que vuelve a poner en evidencia la persistencia de la violencia de género en ámbitos cotidianos.

Intervención policial y asistencia médica

Tras recibir el alerta, los efectivos del COEM-Kappa se hicieron presentes en cuestión de minutos. Su accionar permitió reducir y aprehender al agresor, evitando que la situación continuara escalando. La rápida respuesta operativa fue clave para contener el hecho y garantizar la seguridad de la víctima.

En paralelo, personal médico del SAME asistió a la joven en el lugar. Las lesiones sufridas como consecuencia de la golpiza motivaron la intervención de los facultativos, quienes brindaron atención inmediata y evaluaron su estado de salud.

Una vez controlada la situación, las autoridades procedieron a activar los mecanismos institucionales correspondientes. La joven fue invitada a radicar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 1, paso fundamental para el avance de la causa.

En tanto, el presunto autor de la agresión fue trasladado a la Comisaría Primera, dependencia que corresponde por jurisdicción. Allí quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que será la encargada de determinar los pasos a seguir en el proceso judicial.

La violencia de género como problemática persistente

El episodio no es un hecho aislado, sino que se inscribe dentro de una problemática estructural que continúa manifestándose en distintos ámbitos. La violencia familiar y de género, muchas veces ejercida por personas del entorno cercano, sigue siendo un desafío urgente para las instituciones y la sociedad en su conjunto.

La crudeza de la golpiza sufrida por la joven expone no solo la dimensión física de la agresión, sino también la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y acompañamiento.

En este sentido, se recuerda que existen canales de asistencia disponibles para quienes atraviesan situaciones similares. Las mujeres víctimas de violencia pueden comunicarse a través de:

Línea 144: atención gratuita, anónima y disponible las 24 horas

atención gratuita, anónima y disponible las 24 horas 911: para emergencias inmediatas

Ambas vías funcionan los 365 días del año, ofreciendo contención, asesoramiento y respuesta ante situaciones de riesgo.