Catamarca: detienen a un joven de 19 años por la brutal matanza y mutilación de perros

La investigación por uno de los hechos de crueldad animal más impactantes registrados en los últimos tiempos en Fiambalá tuvo un avance significativo este lunes por la mañana, cuando efectivos policiales concretaron un procedimiento judicial que culminó con el arresto de un joven señalado como el principal sospechoso de una serie de violentos episodios que generaron conmoción en toda la comunidad.

La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en Tinogasta y es llevada adelante por personal de la Jefatura de Zona "J", que durante las últimas semanas desarrolló distintas tareas investigativas orientadas a esclarecer los hechos que despertaron preocupación, indignación y un fuerte reclamo social.

El caso tomó notoriedad pública a partir de una serie de hallazgos que evidenciaban actos de extrema violencia contra animales. La gravedad de las circunstancias encontradas y la repercusión que alcanzaron los hechos colocaron a la investigación en el centro de la atención de vecinos y organizaciones vinculadas a la protección animal.

El allanamiento y la detención del sospechoso

Como resultado de las tareas investigativas, según informó Multimedios Abaucán realizadas por los efectivos policiales, la Justicia ordenó un allanamiento que se llevó a cabo en una vivienda ubicada en el barrio 80 Viviendas de Barrialitos.

Durante el procedimiento, los uniformados procedieron al arresto en averiguación del hecho de un joven de apellido Morales, de 19 años de edad, quien fue identificado como el principal sospechoso en la causa que investiga los ataques contra animales registrados en Fiambalá.

Tras concretarse la medida judicial, el joven fue trasladado y quedó alojado en la Comisaría de Fiambalá, permaneciendo a disposición de la Justicia mientras continúan desarrollándose las actuaciones correspondientes. La detención representa uno de los avances más importantes en la investigación desde que comenzaron las averiguaciones relacionadas con los episodios que provocaron una profunda conmoción social.

El macabro hallazgo que originó la causa

La investigación se inició luego de que se produjera el hallazgo de dos perros muertos y mutilados en inmediaciones del Instituto de Estudios Superiores de Fiambalá (IESF). Según la información incorporada a la causa, uno de los animales fue encontrado decapitado, mientras que el otro presentaba la ausencia de varias extremidades.

A estos hechos se sumó un episodio previo que también generó alarma en la comunidad. En el ingreso al establecimiento educativo había sido encontrada una cabeza de perro abandonada, una situación que incrementó la preocupación y motivó la profundización de las tareas investigativas.

Posteriormente, efectivos policiales localizaron a pocos metros del IESF a los dos animales sin vida, los cuales se encontraban en avanzado estado de descomposición. Las características observadas en los cuerpos llevaron a los investigadores a considerar la posibilidad de que se tratara de actos deliberados de extrema violencia contra los animales, hipótesis que dio origen a una exhaustiva investigación.

IMAGENES SENSIBLES - Fotos gentileza Multimedios Abaucán

Evidencias secuestradas y trabajo pericial

Durante el allanamiento realizado en el barrio Barrialitos, los investigadores también secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa.

Entre ellos se encontraba un cuchillo de cocina con hoja metálica de aproximadamente 20 centímetros, que quedó bajo custodia judicial y será sometido a las correspondientes pericias.

El objetivo de esos estudios será determinar si dicho elemento guarda alguna relación con los hechos que son materia de investigación.

En paralelo, desde el inicio de la causa intervino personal de Criminalística, que desarrolló diversas tareas técnicas para reunir evidencias y fortalecer el expediente judicial.

Las actuaciones realizadas incluyeron:

• Relevamientos en los lugares donde fueron encontrados los animales.

• Fijaciones fotográficas de las escenas.

• Levantamiento de evidencias.

• Incorporación de elementos probatorios al expediente.

Estas diligencias permitieron consolidar distintas líneas de investigación que posteriormente condujeron a la identificación del sospechoso.

La presunta participación de un menor

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron además la existencia de una presunta participación de un menor de edad en los hechos investigados.

De acuerdo con la información difundida, el menor quedó supeditado a la causa mientras continúan desarrollándose las actuaciones ordenadas por el Ministerio Público Fiscal.

La situación procesal de esta persona continúa siendo materia de análisis dentro de la investigación judicial en curso.

Indignación, repudio y reclamos de justicia

La difusión de los detalles del caso provocó una fuerte reacción en Fiambalá. La comunidad expresó un amplio rechazo frente a los hechos investigados y manifestó su preocupación por el nivel de violencia reflejado en los hallazgos.

Tras conocerse las imágenes y los avances de la investigación, numerosos vecinos, organizaciones protectoras de animales y usuarios de redes sociales hicieron público su repudio y reclamaron el rápido esclarecimiento del caso.

Entre los principales reclamos expresados se destacaron:

• El total esclarecimiento de los hechos.

• La identificación de todos los responsables.

• La aplicación de sanciones ejemplares.

• El avance de la investigación hasta determinar todas las circunstancias del caso.

La repercusión alcanzada por la causa convirtió el caso en uno de los episodios de mayor impacto social registrados recientemente en la ciudad.