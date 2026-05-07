Catamarca: detienen a un joven acusado de un ilícito en Tinogasta

Un procedimiento policial realizado en la ciudad de Tinogasta culminó con la detención de un joven sospechado de estar vinculado a un hecho delictivo que tuvo como damnificado a un hombre mayor de edad. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Departamental Tinogasta, quienes avanzaron con el operativo en el marco de una investigación judicial en curso.

La persona detenida fue identificada con el apellido Ochoa, de 25 años, y quedó a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, organismo que impartió las directivas correspondientes para continuar con las actuaciones relacionadas con la causa.

El procedimiento se desarrolló en la ciudad cabecera del departamento Tinogasta y forma parte de las intervenciones policiales y judiciales que se llevan adelante ante denuncias por hechos ilícitos ocurridos en la jurisdicción.

El operativo policial en Tinogasta

Según la información oficial difundida, numerarios de la Comisaría Departamental Tinogasta concretaron la detención del sospechoso en esa ciudad del departamento homónimo.

De acuerdo con lo informado, el joven estaría vinculado con un ilícito que tuvo como víctima a un hombre mayor de edad, aunque hasta el momento no trascendieron detalles adicionales sobre las características del hecho investigado. El procedimiento permitió poner al sospechoso a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones correspondientes para esclarecer el episodio denunciado y determinar el grado de participación del detenido en el caso.

La intervención policial se desarrolló bajo las directivas impartidas por las autoridades judiciales competentes, en el marco de una investigación que continúa en curso.

La intervención de la Fiscalía

Tras concretarse la detención, el acusado quedó a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, organismo encargado de conducir la investigación y definir las medidas procesales correspondientes.

Desde la Fiscalía se impartieron las instrucciones para continuar con las actuaciones vinculadas al expediente judicial abierto a partir del hecho denunciado.

Con la detención concretada, la causa continuará ahora bajo la órbita judicial, donde se analizarán los elementos reunidos durante la investigación y se avanzará con las medidas necesarias para determinar responsabilidades.