Catamarca: detienen a un sujeto en el "San Juan Bautista" por agredir a un policía

Un hombre de 30 años fue aprehendido en las últimas horas en el Hospital San Juan Bautista, luego de ser señalado como presunto autor de una agresión verbal contra personal policial que cumplía funciones de consigna en el lugar. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta, quienes intervinieron tras ser alertados sobre un incidente ocurrido en el interior del establecimiento de salud.

De acuerdo con la información oficial, los uniformados se hicieron presentes en el hospital luego de que un agente de Policía que se encontraba afectado a tareas de custodia lograra reducir y mantener demorado al individuo, identificado con el apellido Ramos. Según se indicó, el hecho se produjo momentos antes de la llegada del móvil policial, cuando el sospechoso habría proferido agresiones verbales contra el personal interviniente, generando una situación de tensión en un espacio de alta concurrencia.

El Hospital San Juan Bautista, uno de los centros de salud más importantes de la provincia, suele contar con presencia policial permanente debido al constante flujo de pacientes, familiares y personal médico. En ese contexto, la intervención del agente que cumplía consigna resultó clave para evitar que el episodio pasara a mayores y para preservar el normal funcionamiento del establecimiento.

Una vez en el lugar, los efectivos de la Seccional Cuarta constataron la situación y procedieron a formalizar la aprehensión del hombre, quien fue trasladado posteriormente a la dependencia policial correspondiente. Allí quedó alojado mientras se cumplían las actuaciones de rigor, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Finalizado el procedimiento, Ramos fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Oeste, desde donde se impartieron las medidas judiciales a cumplimentar. Si bien no trascendieron mayores detalles sobre las disposiciones adoptadas, se informó que la causa quedó en manos de la autoridad judicial competente, que deberá determinar los pasos a seguir en función de las actuaciones policiales y las circunstancias del hecho.