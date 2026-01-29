Catamarca: La Justicia confirmó la detención de un padrastro imputado por abuso sexual

El juez de Control de Garantías en feria de la Tercera Circunscripción Judicial, Miguel Ángel Aybar, confirmó la detención de un hombre imputado por abuso sexual contra una niña de 11 años. La audiencia fue solicitada por el fiscal en feria de la Quinta Circunscripción Judicial, Germán Quinteros, según informó Radio Valle Viejo.

En esta etapa inicial del proceso, el Ministerio Público Fiscal incorporó las actuaciones preliminares, la denuncia penal, informes médicos, pericias y testimonios, a partir de los cuales se dispuso la imputación correspondiente.

El acusado fue imputado por el delito de abuso sexual simple doblemente calificado, por ser el encargado de la guarda y por haber sido perpetrado contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente, en carácter continuado, en calidad de autor, por dos hechos en concurso real.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido de manera reiterada entre enero de 2025 y el 24 de enero de 2026. Según la imputación, el hombre —padrastro de la víctima— se habría aprovechado de la convivencia y de la guarda de hecho para realizar tocamientos de carácter sexual.

La causa también indica que el imputado habría proferido amenazas para impedir que la menor relatara lo sucedido.

El último episodio investigado habría ocurrido el 24 de enero de 2026, lo que motivó la intervención policial y la posterior denuncia penal.

El hombre fue arrestado, imputado y permanece detenido. En la indagatoria, asistido por un abogado particular, optó por prestar declaración.