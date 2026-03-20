Catamarca: detienen a una mujer por agredir a golpes de puño a un joven

Un episodio de violencia física registrado en el oeste de la Capital derivó en la rápida intervención de efectivos policiales y la posterior aprehensión de una mujer señalada como presunta agresora. El procedimiento se activó a partir de un requerimiento ingresado al SAE-911, lo que permitió el despliegue inmediato de personal de la Comisaría Cuarta hacia el lugar del hecho.

El incidente tuvo lugar en las inmediaciones de la Plaza El Maestro, un punto específico dentro de la jurisdicción donde los uniformados lograron identificar y proceder contra la persona sospechada de haber protagonizado la agresión.

La intervención se inscribe en el esquema de respuesta ante emergencias, donde la articulación entre el sistema de llamadas y las unidades policiales resulta clave para actuar en situaciones de conflicto.

La aprehensión de la sospechada

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de una mujer de apellido Albarracín (37), quien quedó señalada como la presunta responsable del hecho. Según la información oficial, momentos antes habría protagonizado una agresión física contra un joven.

De acuerdo con los datos consignados:

La mujer habría agredido físicamente a golpes de puño

La víctima es un joven de 27 años

El hecho ocurrió instantes antes de la llegada del personal policial

La rapidez del procedimiento permitió la identificación de la sospechada y su inmediata puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes.

El relato del hecho y la actuación posterior

El episodio se configura a partir de una agresión directa, en la que la mujer habría ejercido violencia física sobre el joven mediante golpes de puño. Si bien no se detallan mayores circunstancias sobre el contexto previo al hecho, la intervención policial se produjo de manera inmediata tras el llamado al sistema de emergencias.

En paralelo, se dispuso que el joven de 27 años sea invitado a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 4, paso necesario para avanzar formalmente en la investigación del hecho.

Este procedimiento se ajusta a los protocolos vigentes, que contemplan la participación activa de la víctima en la instancia de denuncia como elemento clave para la continuidad de las actuaciones judiciales.

Intervención de la Fiscalía y medidas a seguir

Tras la aprehensión, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que tomó intervención en el caso y desde donde se indicaron las medidas a seguir.

En este sentido, la actuación judicial se orienta a determinar las responsabilidades correspondientes en función de los elementos recabados en el lugar del hecho y de la eventual denuncia que formalice la víctima.

El rol de la Fiscalía resulta central en esta instancia, ya que es la encargada de conducir la investigación y definir los pasos procesales posteriores.