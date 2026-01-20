Catamarca: detuvieron al agresor que atacó a machetazos a su pareja en Siján

Un grave hecho de violencia de género ocurrido en la localidad de Siján, departamento Pomán, tuvo novedades este martes por la tarde, cuando efectivos policiales lograron detener al hombre acusado de atacar brutalmente a machetazos a su pareja.

El procedimiento se concretó alrededor de las 18:30, cuando los uniformados apresaron al sospechoso, quien se había dado a la fuga luego de agredir salvajemente a una mujer de 50 años, provocándole heridas de gravedad.

La víctima fue asistida de urgencia y trasladada inicialmente al Hospital de Saujil. Debido a la complejidad de su cuadro, posteriormente fue derivada al Hospital San Juan Bautista, en la ciudad Capital de Catamarca, donde permanece internada.

Tras su captura, el agresor fue alojado en una dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria de la Segunda Circunscripción Judicial, que tomó intervención en la causa y dispuso las medidas procesales correspondientes.

El caso se suma a una serie de episodios de violencia de género que generan preocupación en el interior provincial y vuelven a poner en agenda la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y asistencia a las víctimas.