Catamarca: detuvieron a un exdirigente juvenil acusado de agresiones y daños

Un joven de 21 años, identificado como Ángel Barrios, fue aprehendido por efectivos policiales en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo, tras ser acusado de protagonizar un episodio de agresión y daños en un local comercial.

El procedimiento tuvo lugar en un comercio ubicado en la intersección de avenida Presidente Castillo y Pasaje Eusebio Ruso, donde intervino personal de la Comisaría de Santa Rosa luego de un requerimiento vinculado al incidente.

Según informaron fuentes policiales, la propietaria del inmueble señaló a Barrios como el presunto responsable de haberla agredido verbalmente y de ocasionar daños en la propiedad.

Tras el procedimiento, el joven fue trasladado a la dependencia policial y quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, que impartirá las medidas procesales correspondientes.

Asimismo, los efectivos invitaron a la damnificada a formalizar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 10.

Cabe señalar que el aprehendido se desempeñó anteriormente como presidente de la Juventud Radical de Valle Viejo. La causa permanece en etapa de investigación para determinar las circunstancias del hecho denunciado.