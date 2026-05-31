Catamarca: Un hombre fue apuñalado en el abdomen tras una violenta pelea en Santa María

Un grave episodio de violencia se registró en las últimas horas en la localidad de Loro Huasi, departamento Santa María, donde un hombre resultó gravemente herido tras una presunta pelea, según informó Radio Valle Viejo.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima recibió una puñalada en la zona del abdomen durante una gresca ocurrida por causas que son materia de investigación.

Como consecuencia de la lesión sufrida, el hombre debió ser asistido de urgencia y trasladado a un centro de salud, donde permanece internado en estado crítico bajo observación médica.

Personal policial y autoridades judiciales trabajan para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.