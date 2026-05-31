Llaryora recibió a la familia de Agostina Vega y prometió profundizar la investigación

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, recibió este domingo a los abuelos maternos y al padre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada tras permanecer desaparecida durante una semana. Durante el encuentro, los familiares solicitaron que la investigación continúe avanzando para identificar y detener a eventuales responsables que pudieran haber participado en el hecho.

De la reunión también participó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien brindó detalles sobre el estado de la investigación y los procedimientos realizados hasta el momento.

Los abuelos de la víctima, Miguel y Elizabeth, manifestaron su conformidad con el encuentro y destacaron el compromiso asumido por las autoridades. "Lo único que le pedimos al gobernador es que no pare, que esto siga, que encuentren hasta la última persona que le hizo daño a mi nieta", expresó la abuela de la adolescente.

Por su parte, el abogado de la familia, Carlos Nayi, señaló que el mandatario provincial garantizó la continuidad de los recursos necesarios para esclarecer completamente el caso.

"El gobernador se ha comprometido, sin traspasar los límites de la Justicia, a seguir empleando todos los recursos humanos y técnicos para que, si existen otros responsables, sean alcanzados por las manos de la Justicia", afirmó el letrado.

Posteriormente, Llaryora mantuvo una reunión con Gabriel Vega, padre de Agostina, quien se retiró sin formular declaraciones públicas.

La representante legal del padre de la víctima, Fernanda Alaniz, sostuvo que aún quedan aspectos importantes por esclarecer en la causa y remarcó que buscarán conocer en profundidad todo lo ocurrido.

Un detenido y una investigación en marcha

Hasta el momento, el único detenido por el caso es Claudio Barrelier, de 33 años, quien permanece imputado y bajo investigación por el crimen.

El cuerpo de Agostina fue encontrado el sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, tras una intensa búsqueda que se extendió durante siete días.

Los investigadores reconstruyeron movimientos clave del sospechoso a partir de registros fílmicos y otras pruebas recolectadas durante la pesquisa. Entre los elementos analizados figura el traslado realizado por Barrelier a bordo de un automóvil Ford Ka negro, situación que despertó sospechas en la fiscalía.

La principal hipótesis sostiene que la adolescente habría sido engañada para concurrir al domicilio del acusado, una persona conocida por el entorno familiar. Según trascendió, antes de desaparecer, la joven había comunicado a amigas que se dirigía a la vivienda de Barrelier para buscar una supuesta sorpresa destinada a su madre.

La investigación continúa bajo la órbita judicial para determinar las circunstancias exactas del crimen y establecer si existieron otros partícipes en el hecho.