Catamarca: detuvieron en Fiambalá a un joven acusado de robar una moto y protagonizar un choque

Numerarios de la Seccional de Fiambalá se constituyeron en el Hospital Zonal de esa localidad de Catamarca, donde procedieron al arresto de un joven de apellido Yapura, de 25 años.

Según la información policial, el individuo fue sindicado de haber sustraído una motocicleta Gilera Smash 110 cc., propiedad de una mujer.

Posteriormente, el joven habría colisionado con una camioneta Toyota Hilux, que era conducida por un hombre de 70 años. El hecho ocurrió en la esquina de las calles Antonio del Pino y El Abaucán.

Tras el impacto, el rodado habría sido abandonado, mientras que el individuo se dio a la fuga.

A raíz de lo ocurrido, la motocicleta quedó en calidad de secuestro. En tanto, Yapura fue alojado en la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a seguir.